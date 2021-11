Así se ve GTA: The Trilogy en Switch

Con Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya disponible en múltiples plataformas, seguramente hay más de una persona que desea saber cuál es la mejor versión disponible por el momento. Si eres de aquellos que quieren todo en Switch, pero no estás seguro sobre el desempeño de la colección en esta consola, hay una video que soluciona tus dudas.

Recientemente, Nintendo Life compartió un video en donde nos muestran cómo corren GTA III, GTA Vice City y GTA San Andreas en Switch y, como ya se había visto en material promocional, esta no es la mejor versión disponible actualmente.

Como pudieron ver, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition corre bastante bien en el Switch. No hay caídas de frame rate ni algún error. Sin embargo, la resolución, la iluminación, reflejos y demás elementos visuales simplemente no están a la par con lo que podemos encontrar en otras consolas.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ya está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC. En temas relacionados, así se ven estas remasterizaciones en comparación con los originales. De igual forma, estas son las canciones confirmadas de estos títulos.

Nota del Editor:

No cabe duda que el Switch está haciendo todo lo posible. Sí, esta versión del juego no se ve tan bien como en las de PlayStation, Xbox o PC, pero llevar esta experiencia a cualquier lado seguramente es algo que convencerá a muchas personas de darle una oportunidad a esta colección.

Vía: Nintendo Life