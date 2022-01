God of War ya es de lo más vendido en Steam

El día de hoy God of War ya se encuentra disponible en PC, pero ¿qué tan bien le está yendo comercialmente en esta nueva plataforma? Pues al momento de redacción, el port de este increíble juego ya se posiciona como lo más vendido de Steam, superando a muchos otros títulos como Monster Hunter Rise y Dying Light 2.

Basta con echarle un vistazo a la tabla de los mejores juegos en Steam para darnos cuenta de esto:

Como te lo platicamos en nuestro análisis, este es uno de los mejores ports que PlayStation ha lanzado en PC. De hecho, actualmente tiene una calificación promedio de 93 en Metacritic, solamente un punto menos que la versión de PlayStation.

El port de God of War en PC también generó dudas sobre la llegada de su secuela a esta plataforma, aunque de momento ni siquiera el propio Cory Barlog sabe si esto sucederá. Puedes conocer lo que dijo al respecto en este enlace.

Nota del editor: Después de lo que pasó con Horizon Zero Dawn y Days Gone, creo que había mucha gente preocupada por el port de God of War. Afortunadamente no fue el caso, y parece que Sony aprendió de sus errores pues tenemos un juego increíblemente optimizado y con prácticamente ningún bug o glitch severo.

Via: Steam