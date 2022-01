¿Qué tal está God of War en su versión de PC?

Casi a finales del año pasado, Sony sorprendió con la noticia de que God of War estaría llegando a PC a principios de 2022. Faltan solamente unos cuantos días más para su llegada a Steam, y nosotros ya tuvimos oportunidad de probar esta nueva versión. ¿Corre bien? ¿Tiene errores? ¿Qué tan bien optimizado está? Acá respondemos éstas y otras dudas más.

Antes que nada, es importante aclarar que se trata exactamente del mismo juego que llegó a PlayStation 4 en 2018. Es decir, no esperes contenido adicional ni nada por el estilo, aunque eso sí, viene con todo el DLC previamente lanzado que son cosas muy simples como apariencias para el escudo y unas cuantas armaduras más.

A diferencia de su versión en consolas, God of War en PC ofrece un montón de configuraciones gráficas para que puedas obtener el mejor rendimiento posible en tu PC. Yo jugué en una computadora de gama media y mis FPS estaban entre 40 y 50 en configuraciones regulares, dependiendo de qué tanta acción hubiera en pantalla. La verdad es que no está nada mal, e incluso bajándole la calidad visual, el juego seguía viéndose espectacular.

Si tú tampoco tienes un equipo tan potente, entonces te alegrará saber que esta versión cuenta con soporte para DLSS, la nueva tecnología de NVIDIA que aumenta considerablemente el rendimiento en juegos incluso si tu máquina no es tan avanzada. Por supuesto, el juego también cuenta con soporte para monitores Ultra-Wide y hasta resolución de 4K, así que podrás darte vuelo en caso de que tu computadora sí logre aguantarlo.

Otra de las cosas que también me impresionó bastante fue que los controles con mouse y teclado son sumamente personalizables. Básicamente podrás ajustar cualquier configuración de botones como mejor te acomode, y sí, también registra cualquier botón adicional que puedas tener en tu mouse. Y hablando de controles, también es compatible tanto con el DualShock o DualSense. En caso de que vayas a utilizar este último, ten en cuenta que no hará uso de sus funciones exclusivas, evidentemente.

Yo probé estos dos controles y la verdad es que no tuve ningún tipo de bronca de conexión, compatibilidad ni nada parecido. No sé si también sea posible conectar un control de Xbox, Switch o algún otro que tengas por ahí, pero seguramente vas a necesitar de un software de terceros si es que quieres hacerlo. De igual forma, la configuración por defecto de mouse y teclado también funciona bastante bien.

Tal vez ya lo hayas olvidado, pero cuando salió Horizon Zero Dawn para PC el juego tuvo muchos problemas de lanzamiento, especialmente en el tema gráfico. Parece que Sony aprendió de sus errores, pues me alegra decir que yo no sufrí de ningún tipo de bug o glitch en las horas que jugué en PC. Al principio estaba teniendo un poco de screen tearing, pero esto desapareció después de haber prendido V-Sync. Fuera de eso, no me encontré con bugs, glitches ni nada que afectara drásticamente mi experiencia.

Como te decía anteriormente, a pesar de que no tener una tarjeta gráfica ideal para hacer correr este juego, de igual manera creo que obtuve un muy buen rendimiento de su parte. Los FPS solo llegaban a caer cuando estaba en combate o en zonas un poco más abiertas, pero generalmente hablando, creo que se mantuvo bastante estable. Me imagino que si tú tienes una computadora bastante potente, no deberás tener problema alguno.

Cuando salió para PS4, God of War fue uno de los juegos más gráficamente apantallantes de esta consola, y ahora con todas estas opciones adicionales, seguro que se verá como una auténtica experiencia de next-gen. A todo esto le debemos sumar los mods, que seguramente no tardarán en llegar.

Dicho todo esto, ¿para quién es esta nueva versión de God of War? Si lo jugaste para PS4 en su momento, y tienes una PC bastante poderosa, tal vez valdría la pena darle una segunda vuelta para disfrutarlo en su máximo esplendor. Pero si recientemente lo jugaste en PS5, donde recibió una actualización para mejorar su resolución y FPS, la verdad es que no habría demasiada diferencia entre ambas versiones. Y si nunca en tu vida lo jugaste por el hecho de que solo estuviera en PlayStation, entonces te recomiendo ampliamente que le des la oportunidad ahora ya que es uno de los mejores juegos en haber llegado a la pasada generación de consolas de Sony.

Generalmente hablando, estamos frente a un excelente port de un excelente videojuego y ahora solo queda esperar por el eventual lanzamiento de God of War Ragnarok.

God of War llega a PC este viernes 14 de enero. Por acá puedes conocer los requisitos que debe cumplir tu PC para correr este juego de forma óptima.