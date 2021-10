God of War llegará a PC el próximo año

Mientras que los fans de PlayStation esperan con ansias la llegada de God of War Ragnarok en algún punto del próximo año, el día de hoy se ha revelado que God of War de 2018 llegará a PC a principios de 2022.

Como ya se sabía, PlayStation tiene la intención de mejorar su presencia en PC. Actualmente ya puedes encontrar Horizon Zero Dawn y Days Gone en Steam, y a este grupo se le sumará God of War el próximo 14 de enero de 2022, con todo y el contenido digital previamente lanzado ya incluido.

Esta versión de los uno de los mejores juegos de 2018 contará con soporte para 4K, DLSS y Reflex, así como frame rate desbloqueado, “una amplia gama de configuraciones gráficas”, controles personalizados, en donde podrás usar el DualShock 4 o DualSense, y será posible disfrutar de esta aventura en una pantalla ultra wide. Por el momento no se han compartido los requerimientos mínimos y recomendados para PC, pero esta información estará disponible en una fecha posterior.

God of War llegará a PC el próximo 14 de enero de 2022. En temas relacionados, así suena God of War Ragnarok en español. De igual forma, esta podría ser la fecha de lanzamiento de la secuela.

Nota del Editor:

Este es el momento perfecto para que God of War llegue a PC. Con la secuela en camino, hacer más accesible este título hará que más personas se animen a comprar un PS5 o PS4 solo para disfrutar de la conclusión de esta historia. Un gran momento para los fans de la serie. Solo esperemos que los problemas que tuvieron Horizon Zero Dawn y Days Gone en esta plataforma no se repitan.

Vía: Steam