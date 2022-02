¡Confirman segunda temporada de Peacemaker!

Este jueves 17 de febrero finalmente se estrenará el final de la primera temporada de Peacemaker. Los fans definitivamente están muy emocionados, y lo estarán todavía más puesto que el día de hoy se confirmó una segunda temporada con nuevas aventuras de este maniático antihéroe.

La noticia fue compartida por el propio John Cena mediante su cuenta de Twitter, en donde el actor publicó el siguiente mensaje:

Learning about and eventually becoming #PEACEMAKER was an exercise in exploring the fun and absolutely genius mind of @JamesGunn. It’s been a privilege to work on this show and with the cast, crew and @hbomax team. Elated to say we’ll be back to create more peace for Season ✌️! pic.twitter.com/ujeeXODvOn

— John Cena (@JohnCena) February 16, 2022