El pasado fin de semana tuvimos un segundo tráiler de Dr. Strange in the Multiverse of Madness, mismo que también reveló muchísimos e interesantes detalles sobre este próximo filme. Además del posible primer vistazo al Iron Man de Tom Cruise, la comunidad cree haber descubierto a Deadpool en el póster que también acompañó al nuevo tráiler.

Minutos más tarde de que se estrenara este nuevo adelanto en video, Marvel también lanzó un nuevo póster y fue aquí en donde, según los fans, podemos apreciar un breve vistazo a Deadpool:

Deadpool shushing in the Doctor Strange Multiverse of Madness poster? #DoctorStrange pic.twitter.com/JqYeawKVok — Erin 🌈 (@VeryErry) February 14, 2022

Por supuesto, a estas alturas sigue siendo mera especulación pero considerando a todos los posibles personajes que podría tener este futuro largometraje, la idea de ver a Deadpool en él no suena como algo tan descabellado. En caso de ser cierto, seguramente que la sorpresa se la estarán guardando para el largometraje final, por lo que no esperes ver al Mercenario Bocazas en algún tipo de avance oficial.

Nota del editor: Si Spider-Man: No Way Home fue solo una probada de lo que significa el multiverso dentro del MCU, entonces Multiverse of Madness nos demostrará todo el potencial de este concepto. Solo espero que tantos personajes no diluyan la trama.

Via: Twitter