La serie de Fallout se habría renovado para temporada dos

El fin de semana pasado se ha lanzado el tan esperado show de la franquicia Fallout para la plataforma de Prime Video, mismo que fue bien recibido por parte de la crítica especializada y los fans, y eso es justamente porque no busca emular los eventos de los juegos, sino es su propia historia con personajes únicos. Con esta recepción se espera que haya la confirmación para la segunda temporada, y quienes esperaban el anuncio deben estar contentos por lo que se ha revelado hace algunos días atrás.

Según lo que se ha reportado, la Comisión de Cine de California ha otorgado 152 millones de dólares en incentivos fiscales a varios programas de televisión, y la segunda temporada de esta serie está incluida en dicha lista de presupuestos. Por lo que sí, ya se pensaba en una nueva oleada de episodios mucho antes de que el primer episodio se hubiera estrenado, y eso significa que esperaban buenas críticas de forma anticipada.

De hecho, el productor ejecutivo del programa, Jonathan Nolan, quien coescribió muchas de las películas de su hermano Christopher Nolan, ha hablado sobre el aprecio que le tiene a esta franquicia de juegos:

No sabía mucho al respecto y estaba de humor para distraerme. Creo que Chris me había encargado escribir The Dark Knight Rises y, por lo tanto, si esa película se retrasó un poco, Probablemente fue en parte debido a Fallout 3.

Acá su sinopsis:

Fallout es una serie dramática de aventura y ciencia-ficción basada en una de las franquicias de videojuegos más conocidas de todos los tiempos. Nos situamos en un mundo donde ya no queda casi nada, 200 años después del apocalipsis nuclear ocurrido en el año 2077. Los pacíficos habitantes de un cómodo refugio antinuclear se ven forzados a regresar a la superficie. Arriba les espera un mundo desolador, increíblemente complejo y poblado, alegremente extraño y altamente violento. Se trata además de un universo retrofuturista que ha conservado la estética típica de los años 50. ¿Qué será entonces de estos habitantes acostumbrados a vivir en búnkeres subterráneos donde se protegían de la radiación, los mutantes y los bandidos?

Recuerda que todos los episodios de la serie ya está disponible en Prime Video.

Nota del editor: Para este punto todavía no acabo la serie, pero hasta este momento me ha gustado a pesar de que no he terminado ninguna entrega de los juegos. Eso dice mucho, pues están apuntando a un nivel general y no se están reduciendo únicamente hacia los nichos.