Spinoff de Jon Snow se habría cancelado por ahora

A pesar de que la serie principal ya no continúa, Game of Thrones sigue siendo bastante recordada por parte de los fans que se han encariñado con su trama y personajes interesantes, esto llegó a tal punto de que ya se ha lanzado una precuela llamada House of The Dragon, donde tenemos a los Targaryen como protagonistas. Sin embargo, eso no es todo, pues también se había hablado de otro show enfocado en Jon Snow, el cual aparentemente se ha cancelado sin hacer un anuncio público hasta este momento.

Mediante una entrevista exclusiva promocionando Blood for Dust , el actor Kit Harington confirmó que la serie spin off de su personaje ya no está en desarrollo. El artista dice que el proyecto estaba previamente en etapa de desarrollo, pero actualmente no lo está y de momento no hay forma de arreglarlo porque no pudieron encontrar la historia adecuada para contar. Aún así, no descarta que en el futuro se pueda pensar en algún show que valga la pena rodar, pero eso ya se debe trabajar con los escritores.

Acá lo mencionado por Harington:

Realmente nunca había hablado de ello, porque estaba en desarrollo. No quería que se filtrara que se estaba desarrollando, y no quería que sucediera algo en el que la gente comenzara a teorizar, entusiasmándose o odiando la idea, cuando tal vez nunca suceda. Porque en el desarrollo, miras todos los ángulos y ves si vale la pena. Y actualmente no lo es. Actualmente, está fuera de la mesa, porque no pudimos encontrar la historia adecuada para contar que nos entusiasmara lo suficiente. Entonces, decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que llegue un momento en el futuro en el que volvamos a ello, pero de momento, no. Está firmemente en el estante.

Por ahora, lo único que se tendrá en relación a Game of Thrones es la segunda temporada de House of The Dragon, la cual estrena en MAX el 17 de junio.

Vía: Screenrant

Nota del autor: La verdad nunca he visto nada relacionado a Game of Thrones, pero he escuchado comentarios bastante positivos de la obra. Espero algún día tener el tiempo suficiente como para darle una oportunidad.