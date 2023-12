Pese al paso de los años, a los fans nos sigue doliendo el final de Game of Thrones. Sin embargo, no somos los únicos, ya que incluso George R.R. Martin, autor de A Song of Ice and Fire, libros en los que se basó la serie de HBO, también se decepcionó con lo rápido que llegó a su fin esta historia, y le hubiera encantado ver hasta 10 temporadas.

Después de seis temporadas bien adaptadas, cada una con 10 episodios, las últimas dos nos presentaron solo siete y seis capítulos respectivamente. Ahora, como parte de las entrevistas disponibles en el libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers, Paul Haas, agente de Martin, ha revelado que el autor deseaba ver 10 temporadas de 10 capítulos para Game of Thrones. Esto fue lo que comentó:

“George voló a Nueva York para comer con Pleper para suplicarle que hicieran diez temporadas de diez episodios porque había suficiente material para ello, y para decirle que sería una experiencia más satisfactoria y entretenida”.

Por su parte, Martin agregó lo siguiente:

“Ojalá hubiera durado diez años. Creo que eso nos hubiera dado un poco más de tiempo en las últimas temporadas para terminarlo. Pero eso podría ser solo porque todavía estoy tratando de terminarlo en estos libros”.

Junto a esto, se ha revelado que Martin estaba preocupado por la dirección que tomó la serie después de la quinta temporada, lo cual resultó en una menor participación del escritor a partir de ese momento. Esto fue lo que comentó Haas:

“A George le encantan [los showrunners de Game of Thrones, Daniel Weiss y David Benioff], pero después de la quinta temporada, empezó a preocuparse por el camino que estaban tomando porque George sabe hacia dónde va la historia. Empezó a decir: ‘No estás siguiendo mi plantilla”.

No es un secreto que después de la quinta temporada, ya no había más material para adaptar a la serie. Winds of Winter, el sexto libro en la serie de A Song of Ice and Fire aún ni siquiera está disponible, y si bien los showrunners, Daniel Weiss y David Benioff, tenían una idea clara de a dónde querían llegar, el trayecto no estaba bien definido.

Junto a esto, no hay que olvidar que, en ese momento, Daniel Weiss y David Benioff estaban planeando una nueva trilogía de Star Wars, proyecto que al final del día fue cancelado. Aunque los showrunner no han hablado de esto, se ha señalado al deseo de trabajar con Disney una de las razones por las cuales terminaron prematuramente la vida de Game of Thrones.

Si bien Game of Thrones será recordado por su pésimo final, el trabajo de Martin con HBO sigue viviendo. Actualmente, está en producción House of the Dragon, una serie que se basa en Fire & Blood, un libro que sí está terminado, y las personas involucradas en esta producción están dispuestas a rendirle honor al trabajo del autor.

En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de la segunda temporada de House of the Dragon. De igual forma, Martin ha confirmado más temporadas de esta serie.

Nota del Editor:

La única forma de eliminar por completo el mal sabor de boca que nos dejó el final de Game of Thrones es leyendo los libros de A Song of Ice and Fire. Lamentablemente, Winds of Winter aún no sale a la venta, y parece que A Dream of Spring nunca verá la luz del día.

Vía: Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers