Nintendo revela sus ofertas para el Black Friday

Nos encontramos en la recta final del año, y esto significa que el Black Friday está cada vez más cerca. De esta forma, Nintendo ha revelado todas las ofertas que tiene pensado poner a la disposición del público en tan solo unas semanas. No solo podemos esperar los clásicos descuentos en juegos, sino que varios modelos del Switch estarán disponibles por primera vez.

Justo como las filtraciones habían revelado, el Super Smash Bros. Ultimate Bundle es una realidad. Como su nombre lo indica, aquí podemos encontrar un Switch OLED, una copia digital de Super Smash Bros. Ultimate, y una suscripción de tres meses a Nintendo Switch Online. Lo interesante, es que los Joy-Con cuentan con un diseño inspirado en el juego de peleas. Este paquete estará disponible el próximo 19 de noviembre por $350 dólares, por lo que podrás ahorrar $68 dólares.

Para la sorpresa de muchos, dos nuevos modelos del Nintendo Switch Lite estarán disponibles. Cada uno cuenta con un diseño inspirado en Animal Crossing: New Horizons, y una versión digital incluida del juego. Sin embargo, estas consolas solo estarán disponibles en tiendas seleccionadas por tan solo $199.99 dólares.

El siguiente paquete especial es el Super Mario Party + Red & Blue Joy-Con que estará disponible el 10 de noviembre. Aquí encontraremos un código para descargar Super Mario Party, así como dos Joy-Con en colores rojo y azul. Todo esto por tan solo $99.99 dólares, por lo cual podrás ahorrar $39.99 dólares.

Por último, el ya clásico Nintendo Switch – Mario Kart 8 Deluxe Bundle, que incluye un sistema Nintendo Switch con los Joy-Con Neon Red y Neon Blue, un código de descarga para la versión digital del juego Mario Kart 8 Deluxe y una suscripción a Nintendo Switch Online de tres meses también estará disponible por solo $299.99 dólares.

Por si fuera poco, también encontraemos descuentos en varios juegos de Switch. A partir del 19 de noviembre, podrás adquirir The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Luigi’s Mansion 3, Xenoblade Chronicles 3 y Super Mario Odyssey por $40 dólares. Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Kirby’s Return to Dream Land Deluxe y Minecraft Legends: Deluxe Edition bajarán a $30 dólares. Everyone 1-2 Switch costará solo $20 dólares durante este periodo. De igual forma, habrá más ofertas en juegos de Nintendo y third party en la eShop a partir del 20 de noviembre.

En temas relacionados,

Nota del Editor:

Esta es la mejor temporada para conseguir un Nintendo Switch. No solo los paquetes son atractivos, sino que puedes conseguir una muy buena selección de juegos a un precio que no puedes perderte. No lo duden, compren un Switch y disfruten en compañía de amigos y familiares en esta época.

Vía: Nintendo Everything