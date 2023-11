The Last of Us Part II llegaría al PlayStation 5

El PlayStation 5, además de ofrecernos una decente lista de juegos completamente nuevos, también es el hogar de múltiples remasterizaciones y remakes de títulos clásicos. Uno de estos es The Last of Us Part I, un remake del original de 2013 con una serie de mejoras visuales y revisiones al gameplay. De esta forma, muchos se han preguntado si la secuela recibirá algún tipo de versión nativa para el PS5. Si bien aún no hay información oficial por parte de Sony, todo parece indicar que este anuncio es inminente.

Recientemente, PlayStation Game Size, un leaker y minero de datos famoso, ha señalado que una versión nativa de The Last of Us Part II está en camino al PlayStation 5, esto de acuerdo con información que encontró en la base de datos de la consola.

Junto a esto, Insider Gaming se puso en contacto tanto con PlayStation Game Size, como con sus propias fuentes, quienes han verificado esta información. Pese a que se desconoce los detalles de esta versión, se espera que la revelación oficial de este título nativo para el PS5 se lleve a cabo durante The Game Awards 2023, el próximo 7 de diciembre.

Recordemos que The Last of Us Part I también fue un gran rumor por algún tiempo, y durante Summer Game Fest del año pasado, esta entrega por fin fue revelada al público. De esta forma, no se descarta que algo similar llegue a suceder el próximo mes, especialmente considerando la relación que tiene Geoff Keighley con Naughty Dog.

The Last of Us Part II llegó al mercado en el 2020 para PlayStation 4, y aunque ese mismo año también se lanzó el PS5, no vimos una versión nativa para esta consola. Sin embargo, el juego eventualmente recibió una actualización que le permitió correr a 60fps en esta plataforma. De acuerdo con Sony, The Last of Us Part II vendió más de cuatro millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en la exclusiva de PlayStation 4 más vendida en ese momento hasta la fecha.

The Last of Us Part II recibió elogios tanto de críticos como de usuarios y ganó la mayor cantidad de premios en The Game Awards de su historia, incluyendo Juego del Año, Mejor Dirección de Juego, Mejor Narrativa, Mejor Diseño de Audio, Innovación en Accesibilidad, Mejor Acción y Aventura y Mejor Actuación.

Sin embargo, la secuela no estuvo libre de controversias. Gracias a una masiva filtración, los momentos más importantes de la historia llegaron a las manos de los usuarios antes de tiempo, los cuales no reaccionaron positivamente a sucesos como el destino de Joel. De igual forma, Abby fue un personaje controversial, no solo por sus acciones dentro de la campaña de Ellie, sino que muchos usuarios no estaban contentos con el hecho de que la mitad de la experiencia estaba destinada a ella.

Aun con estas críticas, The Last of Us Part II llegó a convertirse en todo un éxito para Sony. Desde entonces, hemos visto la serie live action de The Last of Us para HBO, la cual adapta los eventos del primer juego, pero con una serie de diferencias que hacen de esta experiencia única. Tomando en consideración que la secuela tendrá un tratamiento similar, será interesante ver si el público reacciona de una forma similar a lo que vimos en el 2020.

Te recordamos que, de acuerdo con rumores, The Last of Us Part II legaría al PlayStation 5 en un futuro. En temas relacionados, parece que ya hay actriz para interpretar a Abby en la serie de The Last of Us. De igual forma, ya sabemos cuándo comenzará el rodaje de este show.

Nota del Editor:

The Last of Us Part II es un fantástico juego, que si bien tiene un par de problemas en la estructura y los temas de su narrativa, sigue siendo un viaje espectacular que todos los usuarios del PlayStation deben de jugar. Si esta entrega llega al PS5, no puedo esperar para volver a revivir algunos de los mejores momentos que la serie tiene para nosotros.

Vía: Insider Gaming