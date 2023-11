Review – Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Aunque a muchos nos duela, los videojuegos de anime no han logrado destacar demasiado en estos últimos años por una razón, y eso es por el hecho de que ya casi todos se parecen. La mayoría de ellos se enfocan en ser Battle Arena, es decir, campos de batalla tridimensionales en los que personajes de distintas propiedades se enfrentan. La saga de Naruto es una de las pioneras con este tipo de jugabilidad, concretamente con la franquicia de Storm, pero lo interesante con esta es que sabía cómo ir innovando conforme nos contaban la historia del personaje hasta llegar a la conclusión en el año 2016. Proceso que viví en carne propia y disfruté bastante de seguir. Con estos juegos desarrollados por CyberConnect2 llegando a su fin, muchos pensaban que el paso lógico a seguir sería tal cual la narrativa de Boruto, dejando finalmente al ninja con vestimenta de color naranja en el pasado. Sin embargo, parece que Bandai Namco tiene otros planes, dado que en un State of Play del año pasado nos presentaron Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Debo admitir que de primera impresión me sentí feliz por el hecho de que la franquicia no había muerto, y eso se siente como un alivio después de cinco años sin juegos de la marca. Pero, a la vez tuve algo de preocupación, ya que podría seguir la línea de spin offs que no son de mi total gusto, hablo de Ultimate Ninja Storm Revolution y Generations, los cuales si bien aportaron en su momento, al final son títulos relleno.

Con esto en mente, pasaron los meses en los que se fueron lanzando diversos avances de los modos de juego y quedando en claro que la historia no iba a seguir, pues este lanzamiento en concreto se trata de un tributo al anime que Studio Pierrot trabajó por décadas. De hecho, ya son poco más de 20 años de su cumpleaños, por lo cual debía existir una celebración especial. Así hemos llegado al texto que están leyendo actualmente, pues con unos días de antelación la gente de Bandai Namco nos ha proporcionado un código de reseña para darles a conocer a ustedes si realmente vale la pena volver a las peleas ninja. Y sí, ya le echamos bastantes horas analizando cada punto que va desde la jugabilidad, rendimiento y hasta la historia, a pesar de que este último punto se lo conoce básicamente todo fan. Lo mejor, es que en esta reseña tenemos a alguien que se conoce la franquicia desde el nacimiento que tuvo en PlayStation 3, probando cada entrega hasta la última expansión de Road to Boruto. Por lo que habrá palabras que expresen el gusto o disgusto con el contenido, mismo que se puede ver a simple vista, será el más robusto de la marca. ¿Era necesario que Bandai Namco sacara Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections? O tal vez, ¿Hubiera sido mejor un proyecto en el que se tuviera un enfoque algo distinto? Bueno, eso lo vamos a averiguar en la nueva Atomix Review que con gusto hemos preparado para ustedes. Toma tus herramientas y ninja y viajemos a la aldea de Konoha de nueva cuenta.

Dos puntos de vista diferentes

La historia de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections se divide en dos partes, la primera nos narra las peripecias por las cuales tuvo que pasar el ninja más odiado de su aldea para ganarse el respeto popular. La segunda, nos da una narrativa alternativa de Boruto, misma que claramente pasa muchos años después en el futuro.

En el mundo Ninja existe una aldea muy famosa conocida como Konoha, sitio en el que después de un par de guerras la paz ha llegado para aparentemente quedarse de forma permanente en aquel lugar. Dentro de este lugar hay un niño huérfano que no la pasa para nada bien, pues además de no tener familia, también es menospreciado por la gente sin saber realmente la razón.

A pesar de todo el chico ha estudiado mucho para graduarse dentro de la academia que prepara a jóvenes para convertirse en shinobis, y es que tiene la meta de convertirse en Hokage, a quien podríamos considerar como el líder de toda la aldea. Esto con el fin de que todos los aldeanos finalmente le tengan respeto y dejen de tratarlo fríamente.

En el camino se encontrará con muchos adversarios, los cuales vienen de otras aldeas para quitarle un poder muy especial que lleva consigo desde su nacimiento, una criatura llena odio que ni el mismo sabe que tiene en su interior. Y claro, en el camino hará amigos invaluables como Sasuke y Sakura, dos personajes que tienen gran importancia en esta historia. Tal cual en el juego veremos sus inicios hasta su momento de grandeza.

En cuanto a Boruto, como muchos ya sabrán, es el hijo de Naruto que nace mucho tiempo después del gran cuarta guerra ninja, y en esta ocasión seremos testigos se vida como ninja. A diferencia de su padre, él no quiere ser Hokage ni nada parecido, solo quiere pasar el tiempo con sus amigos completando todo tipo de misiones en este mundo.

En la aldea acontecimientos raros se han dado en relación a un videojuego que se ha vuelto popular, mismo que mete a la gente a un espacio de realidad virtual donde tienen que cumplir objetivos en específico. Sin embargo, después de que los jugadores terminan su sesión se sienten un poco extraños, algo que no pasa con una sola persona, sino con muchas.

La historia tratará sobre como Boruto está tratando de resolver el conflicto con el creador del juego, pues evidentemente no hay buenas intenciones detrás, y los chicos de la nueva generación de Konoha tienen que salvar el día. Vale la pena mencionar, que todo esto no forma parte del canon del manga, por lo que se le puede considerar como una ova.

En general, la historia de ambas partes es muy simple, pues una muchos ya la conocíamos y la segunda es simpática pero no tan atrapante. Es decir, esto va dirigido totalmente a los fans de la saga para pasar rápidamente por los momentos clave del rubio de cabellos puntiagudos y la narrativa adicional de su hijo.

El mundo ninja con la plantilla más grande

Para empezar, debemos establecer que Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections se trata de un juego de peleas, uno que podría decirse no es tan complejo para novatos que deseen entrar al género. Eso se debe a que se pueden realizar combos completos con tan solo utilizar el mismo botón sin realmente usar direcciones de por medio.

Claro, eso no significa que no pueda ser un juego competitivo, ya que si el jugador aprende bien cómo es que funcionan las cadenas, sin problema puede desencadenar una serie que dejará sin respirar al adversario. Podríamos decir que el tipo de pelea battle arena se puede tomar tanto por gente novata en el estilo, así como expertos que se exigen mucho así mismos al jugar.

Dentro del campo de batalla podemos manejar a un grupo de tres personajes, los cuales no se encuentran en el mismo espacio, es decir, se pueden intercambiar en cualquier momento (algo más efectivo en el modo combate libre o en línea). Y sí, esto del relevo de personajes a algunos les sonará familiar, pues juegos reconocidos como Marvel Vs. Capcom usaban esta mecánica.

Sin embargo, el detalle acá en Naruto es que comparten la barra de vida que tienen en la parte superior de la pantalla, por lo que es altamente necesario usar a los mejores personajes con los que el usuario tenga afinidad. Eso sí, no es obligación cambiarlos, pues con los botones R tan solo harán una aparición espontánea para ayudar al personaje líder.

Contamos con ataques cercanos y también a distancia, y como ya dije párrafos atrás, dependerá de la combinación de botones lo extenso que se puede hacer un combo. Aunque para quienes sean un tanto más botones, existe la combinación simple de controles, la cual le permitirá llevar a cabo casi todo tipo de movimientos con un solo botón utilizado, no soy muy fan de este último pero ahí está.

De aquí pasamos a los poderes especiales de los personajes, estos son los ninjutsu, cada uno lleva dos, se pueden activar con el botón de chakra que e el caso de PS5 se activa con el triángulo. El jugador sabrá que lo puede activar cuando al avatar lo rodee un aura de color azul, ahí será el momento para que presione el botón de ataque a distancia o cuerpo a cuerpo para lanzar estos poderes especiales que varían según el personaje.

Terminando los controles básicos, tenemos el ataque definitivo y el despertar. El primero es presionando dos veces el uso del chakra y después usando el botón de ataque corto. Eso libera una cinemática especial en la que vemos a nuestro avatar liberar un movimiento devastador que quita más la mitad de barra de vida al rival. Se recomienda activar cuando el enemigo esté descuidado, pues es posible esquivar fácilmente.

Algo que llama la atención respecto al ataque definitivo, es el hecho de que se puede llevar a cabo uno triple si la barra de storm llega a cierto nivel , y sí, en caso de que tengas personajes afines mayor será la efectividad. Y hablando de barras, cuando la de vida llegue a cierto nivel de bajo se puede activar el modo despertar dejando presionado el botón de chakra.

Esta es una forma de salvarse de último momento, ya que se nos da un boost especial para bajar más vida al enemigo, ya sea con una transformación o algún otro detalle que ya depende del lore de la historia de Naruto. También dentro del arsenal tenemos las herramientas ninja, mismas que ahora no tienen limitante por así llamarlo, pues se recuperan después de algunos segundos.

En cuanto al plantel de personajes, en esta ocasión contamos con poco más de 130, aunque algunos los considero como de trampa, pues hay algunos que son variaciones de otros muy al estilo de otros títulos de pelea de anime como Dragon Ball FighterZ. Eso sí, hay avatares lo suficientemente diferentes como para dar un nuevo panorama de juego.

Para dar conclusión a esta sección de la reseña, es evidente que pocas cosas nuevas hay añadidas en cuestión de gameplay, ya que todo lo implementado y por implementar llegó en Ultimate Storm 4. Eso hará que quienes ya conozcan la franquicia se sientan como en caso, aunque si podría existir cierto nivel de decepción por la falta de innovación que se sienta notoria.

Modos de juego bastante familiares

Llegamos a los modos de juego que tiene Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, el primero de ellos es el de historia, en el cual pasamos por toda infancia del séptimo Hokage hasta que salva el mundo de la amenaza extraterrestre. Sin embargo, la manera en que nos cuentan todo es un poco extraña y muy diluida para mi gusto.

Me refiero a que se toman las peleas importantes de cada saga, pero realmente no son todas las vitales dentro de la obra, pues por poner ejemplos, aquí algunas que se han saltado: Sakura contra Sasori, Rock Lee contra Gaara, Los dos Sannin contra Orochimaru, Los cinco Kages contra Madara, entre otras que encantaron a los fans en su momento.

De hecho, podríamos decir que casi todo trata del propio Naruto y Sasuke, excluyendo piezas clave que podrían confundir a quien recién se suma a esta saga sin tener conocimiento previo. Claro, peleas altamente fundamentales están incluidas, pero otro de los detalles, es que las agarran justo de sus juegos originales, las copian y pegan sobre todo enfrentamientos de jefe, sin nada nuevo, lo cual me parece un ligero desperdicio.

En cuanto a la forma que te cuentan la historia, hemos dejado a un lado los diálogos que aparecían en el engine del juego para pasar a imágenes estáticas del anime que encima están alteradas para que la sangre se vea negra por alguna razón que no alcanzo a comprender. Y también, ciertos capítulos se completan con tan solo leer fragmentos de la historia, los cuales no vienen ni acompañados con diálogos de voz, solamente las peleas cuentan con esta última.

Con esto me queda claro que el apartado de historia está más dirigido a quien conoce por lo que ha pasado este ninja rubio, dando por sentado puntos clave que no llegaron a esta entrega de juegos. Eso significa, que quienes quieran adentrarse al mundo de Naruto, será mejor que vean el anime previamente, o que jueguen las entradas previas que llevan un número enfrente.

Pasando al segundo apartado, tenemos la historia especial de Boruto, aunque muchos puedan pensar que se trata de una adaptación del manga del mismo nombre, realmente eso no pasa aquí. Y es que en esta ocasión han querido crear una narrativa exclusiva para el juego, en la que estaremos manejando al hijo del Hokage, o al menos eso nos hacen pensar.

Se trata de una serie de combates en las que exploramos un supuesto mundo virtual, mismo en el que no es obligatorio poner a Boruto en combate, ya que tenemos a nuestra disposición a básicamente el plantel entero del mundo Ninja. Solo por ese detalle, creo que ya vale más la pena este modo que el de Naruto, pues podemos tomar a nuestro avatar favorito para repartir golpes.

Al igual que con la primera historia, pasaremos por capítulos en los cuales desentrañaremos el misterio del mundo virtual y salvaremos el día con Boruto. La ventaja que también le doy, es que no usan imágenes estáticas para los momentos importantes, ahora sí emplean cutscenes debido a que no hay un anime que adapte los acontecimientos.

Llegando ya a los últimos modos de juego, están el combate libre y en línea, son las secciones multijugador que podremos manipular a nuestro antojo, configurando personajes, cambiando vestimentas que ganamos por cumplir objetivos en el modo historia y hasta organizando torneos masivos con muchas peleas de por medio. Son las opciones clásicas de la saga Storm, y siempre es un deleite contar con ellas, ahí no hay nada que objetar.

Para terminar definitivamente con todas las opciones, está el apartado de colección, lugar en el que se ven todas las recompensas obtenidas, eso va desde escenas finales hasta diálogos online. De hecho, también podemos comprar aquí con el Ryo obtenido algunas imágenes conmemorativas del anime para recordar los primeros años de la serie.

Música y gráficos que no envejecen

Algo que nunca le podemos discutir a los Ultimate Ninja Storm es el apartado gráfico, eso se debe a que el equipo de desarrollo se ha mantenido usando la técnica de Cel Shading para reflejar lo que pasa en pantalla. Es decir, los modelos de personajes son caricaturizados y los entornos son en tres dimensiones, lo cual es una bella sincronía.

A pesar de que se han reutilizado muchas batallas anteriores de otros juegos, las escenas siguen siendo fantásticos debido a que este estilo de gráficos que se adaptan a estos dibujos. La ventaja de esto, es que ahora las cosas escalan a 4K y 60 cuadros por segundo, al menos eso pasa en consolas de nueva generación como PlayStation 5 y Xbox Series X.

Por otro lado, siento que fue un poco flojo el reutilizar imágenes tal cual del anime en ciertos momentos para rellenar espacios, y eso pudo haberse reemplazado con ilustraciones hechas de cero para celebrar los 20 años de la serie. Sin embargo, el camino fácil es lo que siempre se toma, así que en esa parte no puedo defender a los desarrolladores.

Eso sí, algo que me agradó, es que en ciertos personajes las expresiones de caras al momento de realizar movimientos definitivos son bastante detalladas, y eso me hace tener esperanzas de que el siguiente juego de la saga será el salto en gráficos que muchos buscamos realmente. No digo que ahorita no sea decente, pero es necesario un paso más allá.

Pasando a la música, se utilizan melodías clásicas de combate que ya conocemos de entregas pasadas de la franquicia Storm, con esos toques asiáticos muy propios de Naruto y compañía. Definitivamente puedes entrar en inmersión al escuchar todo tipo de instrumentos que harán del combate algo bastante divertido para quien pruebe el videojuego.

Un elemento adicional que seguro gustará a los seguidores más aguerridos, es que de manera adicional o si se compran la versión digital más cara del juego, hay un paquete de canciones conocidas de la serie. Por lo que si se lleva a cabo la compra en la tienda en línea correspondiente, será posible escuchar joyas de los opening como GO! de la banda Flow.

Para cerrar el apartado de sonido, tenemos diversos idiomas a elegir para las voces de los personajes, se incluye el español latino una vez más, pues en Ultimate Ninja Storm 4 fue donde se hizo el debut. Con esto en mente, se espera que en algún futuro se concrete el doblaje del anime tal cual, pues los fans tienen años esperando.

Los ninjas han vuelto, pero no de la mejor forma

A pesar de que Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections es un decente tributo a los 20 años del anime que muchos conocemos, no podría recomendarlo del todo, y eso se debe a que hay elementos que quedan a deber. El primero de ellos es el modo historia principal, el cual está bastante diluido, a tal punto que se saltan batallas realmente importantes.

De igual manera, la historia de Boruto extra no adapta algún arco que se pueda considerar canon y eso puede hacer que se pierda ligeramente el interés por querer seguirle el hilo. A eso suman las escenas tal cual calcadas de entregas pasadas al momento de enfrentar a los jefes, algo que se pudo modificar para sentirse fresco.

No obstante, no todo es errores en el juego, dado que su punto a favor es el amplio catálogo de personajes a elegir, 130 más 10 que se suman por primera vez a las batallas ninja. Y claro, la movilidad y frenetísmo de los enfrentamientos no se pierde para nada, por lo que los usuarios veteranos recordarán como jugar a los pocos minutos de empezar.

Esta claro que esta es una entrega dedicada cien por ciento a los fans, quienes ya conocen estas historias a la perfección, por lo que no recomiendo el juego a quienes recién se vayan a sumar a la saga. Eso sí, quienes no se pierden las novedades del ninja rubio, es evidente que lo van a comprar sin siquiera pensarlo dos veces.

Recuerda que este juego se lanza para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.