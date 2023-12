Veremos más de Silent Hill en el 2024

En el 2022, Konami reveló una enorme cantidad de juegos relacionados con Silent Hill, algo que emocionó a esta comunidad. Sin embargo, nos encontramos a solo unos días del final de 2023, y en el último año solo vimos el lanzamiento de Ascension, el cual no tuvo la recepción que muchos esperaban. Afortunadamente, parece que esto cambiará en el 2024.

Recientemente, Hajime Okamoto, productor de la franquicia, fue entrevistado por 4Gamer, en donde señaló que el 2024 será un año en donde los fans de Silent Hill se alegrarán. Esto fue lo que comentó cuándo se le preguntó sobre los planes que tiene Konami con la serie el próximo año:

“Promocionaremos la serie ‘SILENT HILL’ tanto en juegos como en otras áreas. En primer lugar, este año distribuimos ‘SILENT HILL: Ascension’, un nuevo formato de streaming interactivo que no es un juego. Puedes disfrutar de ‘SILENT HILL’, que tiene una historia similar a un drama televisivo. Y en 2024, por fin lo animaremos con juegos. Primero que nada, me gustaría brindarles una nueva actualización. Fanáticos, esperen un poco más”.

Lamentablemente, Okamoto no compartió información específica, pero hay un juego que todos esperan que aún no tiene fecha de lanzamiento, y bien podría llegar a nuestras manos el próximo año, y se trata del remake de Silent Hill 2. Sabemos que Bloober Team está trabajando en este título, y si bien el estudio no ha compartido nueva información desde su revelación, el hecho de que este equipo ya tiene otro compromiso encima, significaría que el desarrollo en este proyecto ya está en sus etapas finales.

Recordemos que una filtración por parte de Amazon señaló que el remake de Silent Hill 2 estaría disponible durante los primeros meses de 2024, y si bien esta información podría no ser cierta, sí nos da una idea de lo avanzado que podría estar este proyecto. Solo nos queda esperar y ver cuál será el siguiente paso para Bloober Team y Konami.

De igual forma, no hay que descartar la posibilidad de que Okamoto podría estar refiriéndose a otro proyecto. Junto al remake de Silent Hill 2 y el soporte de Ascension, el evento de la serie que vimos en el 2022 también reveló la existencia de Silent Hill: Townfall, el cual está siendo desarrollado por No Code y será publicado por Annapurna. Después, tenemos Silent Hill The Short Message y Silent Hill F, los proyectos que darán el siguiente paso a la serie.

Es así que no solo se espera que el remake de Silent Hill 2 esté disponible en algún punto del próximo año, sino que también veamos más información relacionada con algunos de los otros proyectos en desarrollo, especialmente aquellos que son completamente nuevos y darían el siguiente paso a la serie. Junto a esto, no se descarta la posibilidad de ver algo completamente nuevo. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la supuesta fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill 2 aquí. De igual forma, Bloober Team habla sobre este proyecto.

Nota del Editor:

Será interesante ver cuál será el siguiente paso para la serie. Silent Hill se ha mantenido en silencio por mucho tiempo, y no todos están contentos con la forma en la que Konami ha tratado a la franquicia. De esta forma, las expectativas por el remake de Silent Hill 2 y los otros proyectos son bastante altas, y si los fans se decepcionan, este bien podría ser el final de la franquicia.

Vía: 4Gamer