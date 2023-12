Netflix trabaja en remake de One Piece

One Piece es uno de los animes y mangas más amados de la historia. Con más de mil capítulos en cada medio, y sin una fecha para terminar esta historia, muchos pueden ser intimidados por la escala de la obra de Eiichiro Oda. Para solucionar esto, a lo largo de los años hemos visto varios intentos de resumir esta serie para un nuevo público. Tan solo este año vimos la serie live action por parte de Netflix, y recientemente se dio a conocer que el anime tendrá un remake.

Así es, el anime que aún no termina, y no sabemos cuándo llegará a su fin, tendrá un remake. Esta nueva interpretación de las aventuras de Luffy y compañía es una colaboración entre Shueisha, Toei Animation, Fuji Television, Netflix, y Wit Studio. Si bien Toei son quienes actualmente están a cargo del anime, esta versión estará a cargo de Wit Studio, famosos por Spy x Family y las primeras tres temporadas de Attack on Titan, y llegará a Netflix a nivel mundial.

El remake adaptará los eventos del arco de East Blue, aquellos que vimos en anime original entre 1999 y el 2001, y será una celebración por el 25 aniversario de One Piece en el 2024. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este nuevo proyecto. Se desconoce cuándo es que estará disponible, cuántos episodios veremos o qué veremos después de los primeros eventos de la historia.

Aunque por el momento no hay detalles, el remake de One Piece bien podría ser una versión condensada de los eventos que ya conocemos. Como seguramente ya lo saben. El anime de Toei Animation tiene mucho relleno, ya sea que se trate de capítulos completamente originales, extensas recapitulaciones, o momentos que se extienden considerablemente. De esta forma, el trabajo de Wit Studios tiene el potencial de eliminar todo esto, y entregarnos una experiencia con un ritmo similar al del manga, e incluso agregar material que hemos visto en los últimos años.

Esta no sería la primera vez que vemos algo así. Además del live action de Netflix, el cual condensó esta historia en ocho capítulos, hace un par de años, los fans crearon One Pace, una versión del anime que elimina por completo elementos que se encargan en extender de forma artificial la duración de cada episodio. De esta forma, existe la posibilidad de que el remake se asemeje mucho a este trabajo, pero con un estilo de animación diferente.

Te recordamos que actualmente, después de cinco largos años, el anime de One Piece por fin abandonó por completo el arco de Wano. De esta forma, los últimos capítulos se han enfocado en mostrarnos qué sucedió en el mundo exterior mientras Luffy y su tripulación estaban atrapados en esta nación. Junto a esto, se espera que a principios del próximo año, la adaptación de Toei Animation comience con el arco de Egghead, el cual ya está en marcha en el manga.

Junto a esto, ya sabemos que Netflix está trabajando en la segunda temporada del live action de One Piece, en donde veremos cómo se verá Chopper en esta adaptación. Más allá de estas tres producciones, Oda se está preparando para culminar con la historia que comenzó en 1999. De esta forma, los nuevos trabajos de esta historia están enfocados en llevar las aventuras de Luffy a un nuevo público.

Sin embargo, es algo extraño que el remake llegue a nuestras vidas antes de que el anime original llegue a su fin, aunque considerando la escala de One Piece, esto tiene algo de sentido. En temas relacionados, autor de One Piece muestra colaboración con Dragon Ball. De igual forma, tráiler nos muestra cuándo comenzará el siguiente arco de este anime.

Nota del Editor:

Con más de mil capítulos, One Piece es intimidante para más de una persona. Sin embargo, anunciar un remake cuando al anime original aún le quedan un par de años de vida, es algo extraño. Considerando que esta nueva versión se hace para celebrar el 25 aniversario de la serie, no se descarta la posibilidad de que esto solo sea algo que veamos una vez, y ya. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá.

Vía: Netflix