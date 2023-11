Dragon Ball y One Piece son unos de los animes más populares de todos los tiempos. De esta forma, muchos pueden llegar a pensar que Akira Toriyama y Eiichiro Oda, los correspondientes mangakas de estas obras, son rivales, la verdad es que no. Es así que ambos se tienen tanto respeto, que han creado ilustraciones donde podemos ver a Luffy en el mundo de Dragon Ball y viceversa. Es así que recientemente se volvió viral un trabajo de Oda en donde podemos ver a Goku en el mundo de One Piece.

Como parte de una serie de ilustraciones colaborativas, Oda nos presentó una ilustración especial que nos muestra a Goku y Luffy conviviendo de forma armoniosa. En otra podemos ver a Luffy vestido de Goku, con todo y su bastón y la nube voladora.

Dragon Ball y One Piece son algunas de las obras más largas del momento. En el caso de la obra de Toriyama, si bien por un tiempo no hubo un manga o anime nuevo, desde la llegada de Dragon Ball Super, esta serie se ha mantenido vigente con nuevos animes y un manga que se sigue publicando hasta el día de hoy.

En el caso de One Piece, pese a que Oda ha mencionado que ya nos encontramos en la recta final de esta obra, parece que a la aventura de Luffy aún le quedan varios por delante, aunque las piezas para la última batalla en el manga ya están en posición. Solo nos queda por esperar para ver qué le sucederá a estos piratas en un futuro.

Es bueno ver que las dos obras de anime y manga más populares fuera de Japón logren convivir de una forma armoniosa. Incluso si nunca vemos un crossover más allá de un par de colaboraciones de la mano de Toei Animation, es innegable que este tipo de ilustraciones son simplemente espectaculares.

Vía: Eiichiro Oda