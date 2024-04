Mario Castañeda arremete contra Bandai Namco

Cuando hablamos de juegos de anime, muchos se preguntan por qué no hay doblajes al español latino. Con el próximo lanzamiento de Dragon Ball: Sparking!Zero este tema se ha vuelto más importante. Al respecto, Mario Castañeda, la voz de Goku en nuestra región, por fin ha hablado sobre este tema, y ofrece una explicación.

Si bien muchos han señalado que la decisión de no doblar juegos de anime es culpa de los actores de doblaje y los directores, quienes exigen mucho dinero, Castañeda ha explicado la situación en un reciente video compartido en su cuenta de TikTok. Esto fue lo que comentó:

“El cliente no quiere. El dueño del videojuego, ya sea Bandai Namco, Toei, o quien fuera, decide no hacerlo, no quiere. (…) Sin importar el presupuesto, la cantidad de dinero, o lo que fuera, lo hacen. El presupuesto nunca es el problema, es el deseo de querer algo. En este caso, queda claro que el dueño de los videojuegos no quiere localizarlo”.

De esta forma, queda claro que la decisión de doblar un juego recae por completo en el interés que una compañía tenga. En este caso, Bandai Namco no tiene la intención de ofrecer voces al español para Dragon Ball: Sparking! Zero, y no sabemos cuándo es que estarán dispuestos a realizar esto.

En su video, Castañeda menciona que siempre es posible llegar a un acuerdo, y parece que la voz de los fans es tomada en consideración. Cuando se estrenó Dragon Ball Z: Kai, Goku fue interpretado por otro actor, algo que no fue del agrado del público. De esta forma, cuando Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses llegó a los cines, Castañeda y Toei Animation lograron entrar en un acuerdo.

Quizás si las ventas de Dragon Ball: Sparking! Zero no son tan altas en nuestra región, Bandai Namco esté dispuesto a doblar el siguiente juego del anime. En temas relacionados, modelo hace cosplay de Bulma. De igual forma, anime inspirado en Harry Potter le rinde homenaje a Dragon Ball.

Nota del Editor:

Es una lástima que los juegos de anime no tengan doblaje al español latino, especialmente cuando estos trabajos usualmente están llenos de calidad y valen mucho la pena. Aquí, los usuarios tienen que hablar con sus billeteras, y no solo criticar estas decisiones en redes.

Vía: Mario Castañeda