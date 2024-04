El número de jugadores de Xbox en Japón es bastante bajo

Desde hace algunos años la marca Xbox ha tratado de mantenerse a la vanguardia a nivel mundial, razón por la cual no solo se dedican a buscar las mejores producciones americanas sino también de Japón, y eso ha quedado mucho más marcado con la amistad que tienen con SEGA y Atlus. Hablando de este último, es ahí donde algunos productos en específico han llegado a Game Pass, como la mayoría de la saga Persona, Yakuza, entre otras marcas que buscan a los clientes de aquella región por comprarse una consola.

Sin embargo, parece que los intentos de Microsoft no han logrado aumentar los números de usuarios, y es que de forma reciente se ha compartido una captura de pantalla de los videojuegos más probados en estos dispositivos y ahí se encuentra ni más ni menos que el próximo lanzamiento de Atlus, Metaphor ReFantazio. El cual hasta momento no tiene fecha de lanzamiento, pero que que esta pronosticada la salida para otoño de 2024 para cerrar el año de una forma excelente para la empresa de desarrollo.

Metaphor ReFantazio spotted on the Most Played Xbox Games list for the Japan region; test players? If that's the case, it still says a lot about how few people are actually playing on Xbox in Japan 😬https://t.co/3jfexrQ0rL pic.twitter.com/dMNv7hXmx4

— James Galizio (@Theswweet) April 4, 2024