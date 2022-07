Los artistas de efectos visuales ya no quieren trabajar con Marvel

Algo que siempre deja con la boca abierta en los proyectos de Marvel son los efectos visuales, pues desde que Iron Man empezó el MCU se dejó claro el nivel de presupuesto. Sin embargo, quienes estamos por fuera desconocemos el trasfondo de este trabajo, y ahora se ha dado a conocer el punto de vista de los artistas encargados de las labores.

Muchos de ellos compartieron relatos de plazos impracticables y una inmensa presión que genera estrés y productos finales insatisfactorios. Muchos han solicitado no volver a participar en un proyecto de la marca, afirmando que el estudio tiene la “peor gestión de efectos visuales que existe”. Estas historias se han dado a conocer mediante los foros de Reddit relacionados al tema.

En un hilo titulado “Francamente, estoy harto y cansado de trabajar en programas de Marvel”, el usuario Independent-Ad419 expresó su frustración:

Marvel tiene probablemente la peor metodología de producción y gestión de VFX que existe. Nunca pueden arreglar el aspecto del show antes de que termine más de la mitad del tiempo asignado. Los artistas que trabajan en los programas definitivamente no reciben un pago equivalente a la cantidad de trabajo que realizan.

Aquí más comentarios de diferentes usuarios

Pido no trabajar en películas y programas de televisión de Marvel. Desafortunadamente, se están convirtiendo en nuestro mayor cliente. Esperan una mezcla heterogénea de opciones para poder cambiar de opinión tres veces o más.

Estoy en casi tres años seguidos con Marvel. Bienvenidos al séptimo nivel del infierno.

Estoy en mi tercer proyecto de Marvel seguido y, literalmente, me desperté a las 5:30 a. m. de un sábado con el estrés de ‘No quiero seguir haciendo esto. Son las 6 am ahora y estoy haciendo un carrete para aplicar en algún lugar que tenga otros proyectos además de Marvel porque ya no puedo hacer esto.

Marvel ha visto a hombres adultos golpear paredes y tirar monitores por el estrés. Me derrumbé un par de veces y he visto la tensión que puede ejercer sobre los matrimonios. Pero bueno, el $ $ fue fantástico. Al diablo con Marvel como cliente, el nombre no vale la pena.

Me tomó más de seis meses recuperarme de la crisis de WandaVision. No vale la pena. No cuando hay proyectos mejor ejecutados que se ven igual de bien.