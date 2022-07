Pese a que el estreno de Thor: Love and Thunder ha opacado la popularidad que Ms. Marvel ha tenido en Disney+, hay un grupo de espectadores que no se han olvidado de esta producción. En esta ocasión no estamos hablando de los fans que aman a Kamala Khan, sino a los detractores que no paran de criticar este show, y han comenzado una campaña de review bombing. Afortunadamente, la actriz principal de Ms. Marvel tiene un mensaje para todas estas personas.

En una plática con NME, Iman Vellani, actriz encargada de Khan, mencionó que está abierta a una conversación con críticas constructivas. Sin embargo, no tiene tiempo para aquellos que solo odian Ms. Marvel por el tipo de serie qué es. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Sé que están allí. Es algo que sabíamos que iba a pasar al entrar en esto. Sucedió cuando salieron los cómics en 2014. Estoy a favor de la crítica constructiva siempre que las personas tengan una preocupación o sugerencia legítima o algo real. Entonces me importa. Pero todo el odio que he visto no tiene base, no tiene mérito, es simplemente por odiar, y eso está bien. No vas a impresionar a todos. Llegamos a nuestro público objetivo y llegamos a un público completamente nuevo que no sabía que se iba a enamorar de este personaje, personas que nunca antes se habían visto representadas de manera positiva”.

Ms. Marvel nos presenta a Kamala Khan, una joven pakistaní de 16 años que se convierte en una superheroína. El simple hecho de tener una protagonista joven con una identidad diferente a la que típicamente estamos acostumbrados, y dirigida a un público adolescente, es más que suficiente para no ser del agrado de muchos.

Nota del Editor:

Aunque me faltan ver los últimos dos episodios, la serie está bien. Ms. Marvel tiene una serie de ideas interesantes que valen la pena. No es un show perfecto, pero tampoco merece la atención negativa que ha recibido en los últimos días.

Vía: NME