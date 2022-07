Youtube cierra todas las cuentas de YosStop

En estos dos últimos años una youtuber que ha causado bastante polémica fue YosStop, quién en su momento difundió un video prohibido y tuvo como consecuencia la cárcel, así como indemnizar a la víctima con valores materiales. Y justo cuando todo parecía tornarse a la tranquilidad una vez salió tras las rejas, parece que ahora su fuente de ingreso se ha extinguido.

Mediante las redes sociales, la chica comentó que la compañía de Google había cerrado todas sus cuentas y canales donde sube contenido. Esto sin una notificación previa, o algún strike de por medio. También pasó con el canal de su esposo, Gerardo González.

Aquí su comentario:

Me siguen preguntando si yo quité mis canales, no, yo no fui. YouTube de repente los borró sin justificación, ninguna razón; también el de Gerardo y no sabemos por qué. Aún no hemos recibido respuesta, esperemos que esta semana nos digan algo.