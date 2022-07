¡El manga de Chainsaw Man está de regreso!

El día que muchos habíamos esperado por fin ha llegado. Después de casi dos años de espera, el capítulo 98 del manga de Chainsaw Man por fin está disponible para todo el público. Este episodio marca el inicio del segundo gran arco de la serie, y nos presenta a un nuevo personaje.

El capítulo 98 de Chainsaw Man, titulado Pollo y Guerra, ya está disponible para todos los fans del trabajo de Tatsuki Fujimoto, y se puede leer de forma gratuita y en español en el sitio oficial de Manga Plus. Similar a la primera parte del manga, cada nuevo episodio se podrá leer cada martes, al menos que algún cambio inesperado se presente.

🇬🇧 Our hero is here. Chainsaw Man Part 2 by Tatsuki Fujimoto is now up in MANGA Plus!

🇪🇸 Ha llegado nuestro héroe. ¡Chainsaw Man Parte 2, de Tatsuki Fujimoto, ya está en MANGA Plus! pic.twitter.com/Rh02m1XnmR

— MANGA Plus (@MangaPlusENG) July 12, 2022