Actor de Resident Evil no sabía que existía un videojuego

Resident Evil es una franquicia que a pesar de haber lanzado un juego fuerte el año pasado, a día de hoy sigue sorprendiendo a los fans con el nuevo DLC que llegará en octubre y también con la próxima serie de Netflix. Y algo bastante curioso, es que parte de su cast no tenía idea de estar trabajando en una obra basada de un videojuego.

En una entrevista con PC Gamer, el actor Lance Reddick, quién en la serie interpreta ni más ni menos que a Albert Wesker, no conocía los videojuegos de la saga de zombies y experimentos biológicos. En cambio , sí ubicaba a las películas donde Milla Jovovich fue la protagonista, expresando que prácticamente empezó de cero en esta marca de Capcom.

Esto es lo que comentó respecto a su interpretación de tan querido villano:

Cuando lo estaba haciendo, no pensé en tener que interpretar a un personaje icónico ya establecido, simplemente seguí tratando de darle vida a lo que estaba en la página. Y luego, a medida que la serie avanza, ves cómo mi Wesker está conectado con el Wesker de los juegos.

Esto no es nuevo en el mundo donde los videojuegos y la actuación cruzan sus ideas, dado que también pasó con Pedro Pascal, quién interpreta a Joel Miller en la serie de The Last of Us para HBO. Admitiendo que una vez trató de jugar al título de Naughty Dog, pero que cómo no es tan bueno, tuvo que abandonar la partida y mejor seguir descifrando a Joel por los guiones.

Recuerda que la serie de Resident Evil estrena el próximo 14 de julio.

Vía: PC Gamer