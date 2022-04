Bella Ramsey menciona que Pedro Pascal no tiene mucha habilidad para jugar a The Last of Us

Algo que a menudo se piensa que los actores intérpretes de personajes de videojuegos tienen la obligación de conocer las franquicias al derecho y al revés, lo cual está muy alejado de la realidad. Esto ya lo demostró Tom Holland hace unos meses con Uncharted y hasta el propio Spider-Man de Insomniac Games, los cuales jamás había probado en su vida.

Es así que surge una polémica pero ahora con Pedro Pascal, actor que le dará vida a Joel Miller en la serie de “The Last Of Us” producida por HBO. Quién ha mencionado anteriormente que no es muy habilidoso con los videojuegos. Agregando que todavía no prueba el proyecto de Naughty Dog, algo que no le da miedo de decir a sus fanáticos.

Sin embargo, un fan le imploró a Bella Ramsey, intérprete de Ellie, que por favor hiciera que Pascal jugara por completo la historia, esto lleva a una respuesta bastante simpática y humorística por parte de la actriz. Mencionando que “lo haría, pero no tiene habilidades”, esto más en forma de broma que de una burla o algo similar.

🤷 I would but he has no gaming skillz — Bella Ramsey (@BellaRamsey) April 28, 2022

El no haber jugado nunca a The Last of Us no avergüenza para nada a Pascal, al contrario, piensa que eso le dará una perspectiva diferente de cómo se comporta el personaje. Siendo el momento ideal para darle un poco de su chispa. Además, en su momento Neil Druckmann aseguró que la adaptación tendrá giros no vistos en el juego.

Por ahora, muchos fanáticos le tienen fé a esta próxima serie, ya que los productores en general se han puesto bastante las pilas con transmisiones de este tipo de historias a la televisión tal cual. La prueba más grande de esto es Sonic 2 La Película, cinta que ya generó millones en sus primeras semanas de estreno, superando a algunos filmes de Marvel.

La serie de The Last of Us estrenará en algún punto de 2023.

Nota del editor: La verdad, es un poco desconcertante que los actores no jueguen a los videojuegos donde se encuentra su personaje, pero con las largas jornadas de trabajo es muy entendible. Por su parte, ver a un Joel diferente al que conocemos no es una mala idea si nos ponemos a analizar las cosas.

Vía: ComicBook