Se filtran las primeras imágenes de cómo lucirá el iPhone 14

Desde hace ya algunos meses se empezaron a decir rumores que la nueva generación de iPhone, esto con la llegada del número 14, un dispositivo muy esperado por los fanáticos. Y según ciertas fuentes, ya se filtraron algunas imágenes que develan cómo van a lucir los paneles frontales de estos nuevos teléfonos inteligentes en todos sus modelos a lanzarse.

Este reporte viene directo de 9to5Mac, donde se compartieron las fotos que indican reemplazos de los paneles que van a ocupar los celulares, dando a conocer donde estará ubicado el Face ID. Además, la pantalla podría sufrir de un rediseño, ya que cuenta con cierta altura extra en comparación a la actual, y la cámara frontal se posiciona diferente según el tamaño.

Las imágenes también se compartieron en twitter por el usuario SaranByte, mencionando que primero llegaron a Weibo.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo – here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP

— Saran (@SaranByte) April 28, 2022