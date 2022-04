Ya surgieron las primeras impresiones de Top Gun: Maverick afirmando que es “perfecta”

Las primeras reacciones de Top Gun: Maverick ya surgieron. Esta película protagonizada por Tom Cruise y que es una continuación del clásico aparecido en 1986. Y a pesar de que faltan algunas semanas más para su estreno, algunos afortunados lograron verla antes de tiempo. Concretamente, las personas que asistieron en la semana a CinemaCon 2022.

En esta entrega Cruise regresa como aviador que lideró el clásico de culto de los años 80. Treinta años después de que Pete “Maverick” Mitchell se graduara de su clase, el piloto se ve obligado a comandar nuevos aviadores, una responsabilidad que trató de evitar durante toda su carrera en la Marina. Sin embargo, tendrá que cumplir la misión por un bien mayor.

Tras esta primera proyección, la gente empezó a comentar (sin spoilers) lo cautivadora que les pareció la cinta, catalogando desde este momento como lo mejor que ha aparecido en el año 2022.

Absolutely loved #TopGunMaverick. Blown away by the cinematography and flying scenes and of course @TomCruise’s performance. Rest of the cast was great with special props to @Miles_Teller and @glenpowell. This is the kind of movie you want to see on the biggest screen possible. pic.twitter.com/PIfs2aGi2v

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) April 28, 2022