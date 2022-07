Con cada día que pasa, la espera por TMNT: The Cowabunga Collection disminuye. De esta forma, PlayStation ha compartido un nuevo video el día de hoy, el cual nos da un extenso vistazo a la colección de juegos de las Tortugas Ninja, en donde el enfoque en esta ocasión son Bebop & Rocksteady.

En un nuevo capítulo de PlayStation Underground, Chris Kohler, director editorial de Digital Eclipse, el estudio que está a cargo de este paquete, y Charles Murakami, productor senior de Konami, nos platican un poco sobre la historia de las Tortugas Ninja en los videojuegos, y el trabajo de esta colección. Si esto no fuera suficiente, también vemos algunas de las peleas en contra de Bebop & Rocksteady en juegos como Turtles in Time, The Arcade Game, y más.

TMNT: The Cowabunga Collection es una colección con 13 juegos de las Tortugas Ninja. De los clásicos de arcade, pasando por los títulos de NES y Game Boy, hasta los ports para SNES y SEGA Genesis. Este paquete estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC en algún punto de este año.

Nota del Editor:

La TMNT: The Cowabunga Collection luce muy bien. Esto era de esperarse, Digital Eclipse es una de las mejores compañías al momento de hablar sobre la conservación de juegos y sus colecciones siempre son de calidad.

Vía: PlayStation