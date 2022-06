Review – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Algo que ha sido una constante desde que la industria de los videojuegos inició, es el crear experiencias que vengan de shows populares para que los fanáticos compren los títulos con más facilidad. Esto sucedió en su momento con el auge de juegos de Disney en el primer Nintendo, juegos que fueron elaborados ni más ni menos que por Capcom.

Debido al éxito de todo esto, Konami no quiso quedarse atrás, por lo que se hizo de licencias grandes de la cultura pop, entre ellas la de los divertidos Looney Toons , y en una movida muy ágil, también con las Tortugas Ninja. Y justo con esta saga hicieron una gran cantidad de juegos, estos van desde aventuras, de peleas y los más icónicos, los Beat em Ups.

Así pasaron los años y los arcade fueron retirados de la forma más abrupta en todos lados, poco a poco estas salas con miles de juegos se convirtieron en máquinas para obtener boletos y conseguir premios a cambio. Debido a esto, los juegos de las Tortugas iban saliendo de forma más frecuente en consolas y al final ya no contaban con la calidad de antes.

Sin embargo, en 2021 para sorpresa de muchos nostálgicos como yo, se anunció de bombazo que las Tortugas regresarían a su época de gloria, dado que había un nuevo título en producción , TMNT: Shredder’s Revenge. El cual estaría llevado de la mano por Dotemu y desarrollado por Tribute Games, con una estética que recuerda la vieja escuela.

Desde ese anuncio pasaron muchos meses pero al fin ha llegado el momento, pues ya he podido probar el videojuego y he canalizado tantos sus puntos frágiles como robustos. Todo con el fin de darles a conocer si TMNT: Shredder’s Revenge es una adaptación que cumple con lo prometido, o si realmente todos nos emocionamos por algo que se volverá efímero a los pocos meses.

Ahora sin nada más que comentar, es momento de irnos a la ciudad de Nueva York para ver si Mikey, Donney, Leo, Ralph y el maestro Splinter podrán salvar al mundo una vez más de las manos de Shredder y sus secuaces.

Los villanos vuelven a las viejas costumbres

La historia de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge nos plantea algo similar a lo que podríamos ver un episodio de la serie ochentera. Comenzando con la irrupción de Bebop y Rocksteady en el canal seis de televisión. Su objetivo, el robar un aparato de alta tecnología que será vital para los planes del mismísimo Shredder.

Todo estas noticias la verán nuestros héroes Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael mediante su monitor de televisión, por lo que deberán dejar la pizza a un lado para ir a patear algunos caparazones en forma de soldados y más enemigos. Sin embargo, no van a estar solos, dado que Abril O Neil y el Maestro Splinter les ayudarán.

Básicamente esa es la premisa de la trama, algo que realmente no sorprende viniendo de una franquicia como las Tortugas Ninja, solo tenemos una misión concreta a la que los héroes se deben lanzar para salvar el mundo una vez más. Podríamos decir, que cumple en toda regla con imitar las tramas auto conclusivas de un show animado.

Con esto se podría dar a entender que es un punto negativo, pero realmente que no, ya que este tipo de títulos en comparación a otros no tienen porque contar un argumento como para escribir un libro de 1000 páginas. Así que solo cumple como pretexto para que las tortugas se pongan en marca para derrotar a un sin fin de villanos.

Corriendo por toda Nueva York

Pasemos ahora al plato fuerte de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, la jugabilidad, la cual es la de un Beat em Up en toda regla, con escenarios diversos repletos de enemigos que debemos de derrotar. Puesto que no podemos avanzar hasta que no limpiemos la pantallas para poder llegar a la parte final de la etapa.

Durante el recorrido nos vamos a encontrar a toda clase de adversarios, entre ellos solados, robots, golems de piedra y hasta dinosaurios, todos ellos con diferentes patrones de ataque y cierta durabilidad. Cuando hablo de esto último, quiero dar a entender que hay rivales que caerán con solo un par de golpes y otros con muchos combos.

Para lograr dejarlos plantados en el suelo vamos a contar con una cantidad de movimientos diversa, esto va desde una secuencia de apretar el botón de ataque muchas veces y hasta acercarse al enemigo para agarrarlo y azotarlo. Por su parte, también hay ataques aéreos que harán de la batalla un baile muy bien ensayado si dominas el control.

Lo mejor de los movimientos de combate son lo intuitivos que pueden ser los combos, dado que en adaptaciones como las arcade era un tanto complicado aprenderse cada uno de los botonazos uno tras otro. Aquí puedes tomarte un tiempo para revisar el menú de secuencias, incluso hay un video tutorial que deja claras las cosas desde un principio.

Por último, algo que en verdad me encantó de las batallas son los especiales, poderes que se pueden liberar mientras llenemos una barra que se encuentra bastante cerca del medidor de vida. Para poder conseguirlo hay que vencer a enemigos constantemente, pero si uno de ellos te golpea la barra regresa al inicio, por lo que hay que ser precavidos.

Dos modos de juego, un solo objetivo

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge cuenta con dos modos de juego, siendo estos el de historia y también uno más clásico para los jugadores de la vieja escuela, el Arcade. Ambos son básicamente lo mismo, pero tienen algunas diferencias muy marcadas, por esa razón vamos a ir explorando a profundidad cada uno.

Primero, el modo historia nos lleva por una serie de capítulos en los que jugaremos en contra de los enemigos, para al final tener que enfrentar a algún jefe conocido de la franquicia. Solo que aquí existe la posibilidad de grabar la partida, así que puedes completar algunas misiones, apagar el dispositivo y retomar la aventura donde se quedó.

Y hablando de misiones, mientras recorremos los escenarios es posible encontrar secretos que se ven a simple vista, ya sea liberando a los NPC escondidos o tomando objetos especiales. Los ya mencionados, se deben entregar a los personajes para que nos den una recompensa de puntos, pero claro, primero hay que liberarlos para poder hablar con ellos. Los encontrarás en el fabuloso mini mapa que nos sirve para pasar de escena a escena.

No está de más comentar que los susodichos puntos se van acumulando durante la aventura, y cuando acumulemos cierto número vamos a subir de nivel al puro estilo de un RPG. Esto nos ayudará a crecer en atributos de combate, ya sea con un nuevo combo aprendido, aumento en la barra de vida a especial, inclusive subiendo el número de vidas con las que contamos. Y es que sí, para pasar los niveles vamos a contar con intentos limitados, así que si pierdes prepárate para empezar el escenario desde el inicio.

Además, los niveles no son acumulables. Así que por ejemplo, si elegiste a Leo para iniciar la aventura y los subiste hasta la etapa número cuatro, cuando salgas al menú principal y elijas otro personaje, ese tendrá que empezar de cero. Esta es una mecánica interesante, que podría tener el fin de no hacer trampas en el progreso.

Ahora pasamos al modo Arcade, el cual es básicamente pasar todo el juego de corrido sin nada de interrupciones, ya sea en solitario o con más compañeros, puede ser un total de cinco más. Este es la versión difícil del juego por así llamarlo, dado que si decides retirarte en algún punto, es evidente que perderás todo el progreso obtenido.

Aquí también está disponible la acumulación de puntos, pero a diferencia del modo historia, no sirven para aumentar niveles, sino que con cada 100 seremos recompensados con una vida extra. Una manera de no conseguir continuaciones ilimitadas, eso significa que no tenemos ningún tipo de ficha, más que nuestra pura habilidad.

Hablando de habilidad, hay tres dificultades disponibles para ambos modos: fácil, normal y difícil. La primera de ellas es un paseo total paseo por el parque, con enemigos que se quedan totalmente quietos, soltando golpes de vez en cuando. La segunda es más equilibrada y con cierto nivel de reto. Y la última es un total castigo, con una inteligencia de enemigos más desarrollados, incluso trabajan en equipo para hacernos perder una vida.

Esto también pasa con los jefes, quienes se comportan de una forma más astuta conforme el juego va progresando, teniendo diferentes patrones para dañarlos y que no se sientan simples esponjas absorbe golpes. Claro, después de conocer sus movimientos se pueden volver simplones, pero la primera vez es una buena experiencia.

Con todo esto quiero decir, que es más aceptable jugar al título en pequeñas sesiones, sobre todo si se hace en un solo jugador, de lo contrario podría aburrir tras algunas horas debido a la repetitividad de iniciar una etapa, terminarla y seguir con otra nueva.

El trabajo en equipo sube el orgullo ninja

Todos sabemos que el alma de los Beat em Up es tener un modo multijugador, pues pasar las diferentes niveles con amigos es una verdadera delicia, eso independientemente del juego. Realmente no pude probar mucho, esto por cuestiones de embargo, pero es bastante parecido al de otros juegos de Dotemu, el ejemplo más claro es Streets of Rage 4.

Por su parte, hasta seis personas pueden entrar a la partida y empezar a repartir golpes por los escenarios, eso sí, la dificultad y el número de adversarios aumentará entre más integrantes haya en el equipo. Así que poner seis avatares puede ser un arma de doble filo, tornándose así un desastre en pantalla llena de enemigos.

Pero el multijugador no solo se limita a en un mismo entorno, dado que también existe la opción de jugar online, esto con el mismo de número de usuarios ya mencionado. Pude probarlo solo una vez, y debo decir que corre decente, pero hay que tener en mente la velocidad del internet para no sufrir de lag continuo.

Además, algo que me gusto bastante y me hace pensar que los desarrolladores de la industria en general han estado implementando poco a poco, es la posibilidad de jugar en crossplay. Entonces por ejemplo, si cuentas con la versión de PC y tus otros amigos la de consola no habrá ningún problema siempre y cuando hayan pagado el servicio de suscripción correspondiente.

Por obvias razones me fue un tanto complicado encontrar partidas en línea, pero es seguro que en su día de salida las salas de espera van a estar rebosantes de jugadores.

Gráficos y música que huelen totalmente a la infancia

Uno de los apartados que destacan por defecto en Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es el de gráficos, con sprites al puro estilo de los lanzamientos clásicos de arcade. Dotemu ya tiene escuela con este tipo de trabajos, por lo que no es sorpresa que todo luzca bellísimo, esto incluye personajes y escenarios del videojuego.

El aspecto de las cosas no se ligaría necesariamente a los 16 bits, tomando de ejemplo a consolas como Super Nintendo o Sega Génesis, ya que también puede confundirse con algunos Beat em Ups aparecidos en PlayStation. Digamos que conserva lo mejor del mundo retro en cuanto a estético, y ese será el gancho que atrape a cualquier jugador.

Además, la escena introductoria para el menú principal está increíblemente animada, dando la sensación de estar viendo un dibujo animado de los 80’s pero con una expansión a HD que sienta fabulosa. Lo mejor, es que los diseños de personajes no están tan modernizados, conservando la esencia única de las tortugas de Manhattan.

Pasando a la música, se pueden encontrar sonidos retro que van a recordar directamente a melodías al puro estilo de la vieja escuela, pues los rebosantes sonidos de 8 bits serán predominantes. También hay melodías con voz estilo rap, las cuales en un inicio parecerían no encajar del todo, pero después de algunos minutos son muy agradables.

Por si todo esto fuera poco, existe cierta sorpresa que va a dejar más que satisfechos a los fanáticos, pues las voces originales en inglés de los protagonistas vuelven. Cam Clarke interpreta a Leonardo, Townsend Coleman es Miguel Ángel, Barry Gordon tiene el papel de Donatello y Rob Paulsen presta voz a Rafael. Un guiño que no necesario pero que se agradece bastante.

Es hora de gritar ¡Cowabunga! a todo pulmón

En conclusión, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es todo lo que se puede esperar de un Beat em Up clásico, ya que cuenta con una decente cantidad de combos por aprender y etapas por terminar. A eso se le puede agregar su bellísimo apartado estético y música que hacen una mancuerna orgánica el uno con el otro.

La pandilla de Nueva York no podría encontrar un momento para regresar, puesto que en un par de meses más llegará a las tiendas la compilación de Konami para complementar la experiencia. Eso sí, podría decir que es más accesible en comparación a los juegos de antaño, con una dificultad que puede ser dura más no injusta.

Este juego no roza ni por asomo la perfección, pero fácil puede colocarse como uno de los mejores lanzamientos para este 2022, y es mucho mejor si se disfruta en compañía de más jugadores. Solamente recomendaría ampliamente un máximo de cuatro personas, pues con seis la pantalla se puede convertir en un caos de sprites.

No es necesario ser un fanático de hueso colorado de las Tortugas Ninja para poder entrarle de forma inmediata, con saber de su existencia en la cultura pop es más que suficiente. Es un viaje disfrutable que le dará escalofríos nostálgicos a todos aquellos que tuvieron la fortuna de crecer con esta franquicia legendaria de los amantes de lo geek.

Recuerda que puedas sacar tus propias conclusiones jugándolo. Estará disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 16 de junio.