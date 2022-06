Resumen – Capcom Showcase 2022

Estos días han estado repletos de eventos bastante curiosos, esto va desde el Summer Game Fest con anuncios grandes como The Last of Us Part I, hasta el Xbox and Bethesda Showcase. Sin embargo, también se esperaba el Capcom Showcase debido a los próximos lanzamientos de Resident Evil, así que en caso de que te hayas perdido algo, te damos un resumen.

Nuevo avance de la expansión Monster Hunter Rise: Sunbreak

Lo primero que mostraron fue el DLC más reciente de Monster Hunter Rise, expansión que se lanzará el próximo 30 de junio en Nintendo Switch y PC. Lo mejor, es que habrá una demo jugable en los próximos días.

Vistazo al gameplay de Exoprimal

Otro de los anuncios destacados fue el primer gameplay de Exoprimal, multijugador que está enfocado en la derrota de dinosaurios mediante el uso de armas. Muy pronto abrirán una beta de prueba para los interesados en jugar.

Contenido DLC para Resident Evil Village

También se habló de la edición gold para Resident Evill Village, la cuál vendrá con todos los DLC. Aquí se agrega un modo en tercera persona del juego, una historia adicional con un personaje clave y la confirmación de que ahora sí se lanzará Re:Verse, el multijugador de la franquicia en línea.

Todo esto llega el 28 de octubre a las plataformas donde salió Village.

Primer gameplay de Resident Evil 4 Remake

Se muestra un primer gameplay del remake de Resident Evil 4. El juego llegará el 23 de marzo de 2023.

Se confirma la llegada de versiones de nueva generación

Resident Evil 2, 3 y 7 reciben mejoras de nueva generación. Estas ya se encuentran disponibles en las consolas actuales.

Vía: Capcom Showcase