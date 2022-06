Resumen Summer Game Fest 2022

El día de hoy se llevó a cabo un nuevo Summer Game Fest, mismo en el que vimos anuncios interesantes que a muchos sorprendieron por igual. Si te lo llegaste a perder, no te preocupes. Te traemos el resumen completo en esta nota.

Nuevo vistazo a Street Fighter VI

Lo primero que vimos fue un nuevo avance de Street Fighter VI, en él se mostraron más peleas intensas entre los personajes, pero lo que más llamó la atención fue el regreso del mismísimo Guille.

Primer vistazo a Aliens Dark Descent

Todo continuó con Aliens Darck Descent, juego que apostará por el multijugador en la saga de ciencia ficción.

Gameplay de The Callisto Protocol

Otro de los anuncios importantes fue un gameplay extendido de The Callisto Protocol, juego bastante esperado por los fanáticos de Dead Space. Se lanza el próximo 2 de diciembre en consolas y PC.

Gameplay de Call od Duty: Modern Warfare 2

Después del gameplay de la entrega espacial se nos dio a conocer más de Call of Duty: Modern Warfare 2. El día de ayer se mostró un video de la historia, pero ahora se liberó uno con un gameplay de acción desenfrenada. El juego se lanza el 28 de octubre.

El regreso de Flashback

Algo que sorprendió a los fans de lo retro durante el evento fue el regreso de Flashback. Franquicia que ya llevaba sus años desaparecida en la industria.

Fort Solis da un nuevo avance en video

Otro de los juegos que sorprendió en estética fue Fort Solis. Lanzamiento en el que están implicadas grandes estrellas como Roger Clark y Troy Barker. Aún no tiene una fecha definida de salida.

Nuevo video de Routine

También se dio un nuevo avance de Routine, juego que ha estado en desarrollo por 10 años y al parecer, por fin verá la luz del día en los próximos meses.

Anuncio de Black Addam

De manera sorpresiva The Rock llegó para presentar un avance de Black Addam. Proyecto bastante esperado por los fanáticos.

Goat Simulator 3 es confirmado

En cuanto a las entregas independientes, se presentó la tercera parte de Goat Simulator. Todo indica que habrá nuevas mecánicas disponibles, como todo un arsenal de armas para las cabras del videojuego.

Primeros vistazos a Marvel’s Midnight Suns

Después de mucho tiempo de ser anunciado, al fin se retoma Marvel’s Midnight Suns con un nuevo avance en video.

Nuevo video de Cuphead

Se presentó un nuevo video del DLC de Cuphead. Su lanzamiento oficial es el 30 de junio.

Fecha de salida para TMNT: Shredder’s Revenge

Se confirma con nuevo video que TMNT: Shredder’s Revenge llegará el próximo 16 de junio. Además, se dio a conocer a Casey Jones como personaje jugable.

Gameplay de One Piece Odyssey

Se muestra un nuevo video en el que podemos ver al fin cómo será el gameplay de One Piece Odyssey. Aún no cuenta con fecha de salida.

Demo de Saints Row

Se lanza un nuevo video en el que se confirma que ya está disponible un demo del reboot de Saints Row.

Se presenta Layers of Fears

Al fin conocemos el proyecto en el que estaba trabajando Bloober Team, Layers of Fears. Así se descarta un poco la posibilidad de que se trate de Silent Hill.

Nuevo avance de Gotham Knights

Se presenta un nuevo avance de Gotham Knights. Juego de Warner Bros que llegará el 25 de octubre.

Presentación The Last of Us part 1

Todo terminó con una charla con uno de los grandes nombres de Naughty Dog y Playstation, Neil Drukmann. Quién habló un poco más acerca de la serie, el multijugador de The Last of Us, todo para confirmar al final que el remake rumorado es totalmente cierto. Llegará el 2 de septiembre a PS5.

Vía: Summer Game Fest