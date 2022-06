Cuando The Last of Us Part II llegó al mercado sin un multiplayer, Naughty Dog prometió que este proyecto estaría disponible en un futuro, a dos años su lanzamiento, Neil Druckmann subió al escenario de Summer Game Fest para revelar el primer gran vistazo a este apartado, el cual ahora es un juego completo por sí solo.

Durante esta presentación se reveló que el multiplayer de The Last of Us Part II tendrá un modo historia, así como nuevos personajes para este universo. De igual forma, se reveló arte conceptual de este proyecto.

Lamentablemente, tendremos que esperar hasta el siguiente año para tener más información sobre este título.

Vía: Summer Game Fest