Como parte de los anuncios relacionados con The Last of Us durante Summer Game Fest, Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog, nos proporcionó un nuevo vistazo a la adaptación en la que está trabajando HBO. Aunque por el momento sigue sin haber un tráiler, la imagen que se reveló hoy demuestra un gran nivel de detalle.

Durante su presentación el día de hoy, Druckmann también confirmó que Troy Baker y Ashley Johnson, los actores responsables por Joel y Ellie en los juegos, tendrán un papel en la serie de The Last of Us como personajes completamente originales. Sin embargo, por el momento no se proporcionó más información al respecto. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Stoked to share this preview of @PedroPascal1 and @BellaRamsey as the live action Joel and Ellie 📺

It's been an honor to collaborate with @clmazin on #TheLastofUs coming soon to @HBO @hbomax . @PlayStation pic.twitter.com/rkfWIELNt3

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 9, 2022