¿Sonic Adventure 3 será el siguiente juego de SEGA?

La serie de Sonic Adventure, pese a sus problemas, es recordada con cariño por los fans del erizo azul. Sin embargo, después de la segunda entrega en 2001, no hemos visto más de esta saga. Los fans exigen un tercer juego, pero parece que esto está lejos de ser una realidad, ya que Sonic Team no tiene planes para hacer Sonic Adventure 3 una realidad.

Durante una previa entrevista con IGN, Takashi Iizuka, jefe de Sonic Team, mencionó estar abierto a la idea de hacer Sonic Adventure 3. Sin embargo, en recientes declaraciones para VGC, el ejecutivo aclaró sus comentarios, y señaló que por el momento no hay planes de hacer esto una realidad. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En el futuro, sí, Sonic Adventure 3 está ahí como una idea que en algún momento sería genial explorar, pero eso no es parte del plan y eso no es lo que estoy haciendo. Es todo sobre Frontiers [en este momento] y no tenemos planes para Sonic Adventure 3 en este momento. ¡Solo quiero ser claro con todos! Quiero ser muy directo y muy claro: no tenemos planes de hacer Sonic Adventure 3”.

Por el momento, SEGA y Sonic Team están trabajando arduamente en Sonic Frontiers, el cual estará disponible este mismo año, esto aunque los fans desean que el juego sea retrasado. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que los desarrolladores japoneses deseen hacer Sonic Adventure 3 en un futuro.

En temas relacionados, SEGA responde a las críticas que ha recibido Sonic Frontiers. De Igual forma, Sonic Origins no contará con el soundtrack original de Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles.

Nota del Editor:

Aunque una tercera entrega de Sonic Adventure es algo que me gustaría ver, me interesaría más una colección que incluya algunos de los juegos de Sonic en 3D, como los dos juegos de Adventure, Heroes, Generations y Unleashed. Es posible, pero parece que a SEGA no le interesa.

Vía: VGC