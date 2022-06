Con una fecha de estreno exacta para México y América Latina, muchos esperan con ansias saber más información sobre el doblaje de Dragon Ball Super: Super Hero en español. Aunque por el momento no tenemos información oficial, tal parece que Luisito Comunicado, famoso youtuber de viajes, sería el encargado de interpretar a Gohan en esta cinta.

Desde hace un par de horas, varias fotos del influencer acompañado de una playera de Gohan y un guion, con el mensaje de “¡Ya casi empezamos a grabar!”, así como un video en donde supuestamente se ve al youtuber trabajar en varias líneas de diálogo, se han popularizado en internet. Considerando que Luisito Comunica ya tiene experiencia en el mundo del doblaje, con su participación en dos películas de Sonic the Hedgehog, esto no sería descabellado.

¿Acaso Luisito Comunica será la voz de Gohan en Dragon Ball Super: Super Hero? No. Al menos por el momento, no hay información oficial que lo afirme. Junto a esto, y como seguramente ya se dieron cuenta, tanto las fotografías, así como el video, son falsos, y una forma de engañar al público que desea, y no desea, escuchar a este youtuber en los cines.

Por si fuera poco, Eduardo Garza, quien se encarga de la voz de Krillin en español, ha mencionado que Luisito Comunica no será Gohan en esta película. Junto a esto, también se ha confirmado que el proceso de doblaje para Dragon Ball Super: Super Hero aún no comienza, aunque asegura que aún está a tiempo para llegar en agosto de este año.

Ante la falta de una voz para Gohan, los fans han pedido que Luis Manuel Ávila, a quien reconocerás por interpretar a Junior en la serie de La Familia P. Luche, debería ser la voz de este personaje en la cinta. Sin embargo, actualmente no hay información oficial que logre asegurar o desmentir los deseos del público.

Dragon Ball Super: Super Hero llegará a las salas de cine en México y América Latina el próximo 18 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo avance de la cinta. De igual forma, se ha revelado un nuevo lado de Vegeta.

Nota del Editor:

No soy fan del trabajo de Luisito Comunica como actor de doblaje. Su participación en las dos películas de Sonic the Hedgehog es la peor, y es bueno ver que no tendrá un papel en Super Hero. Solo espero que se encuentre una voz adecuada para el hijo de Goku lo más pronto posible.

Vía: Eduardo Garza