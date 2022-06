Nos encontramos a solo 10 días del lanzamiento de Sonic Origins. De esta forma, recientemente se dieron a conocer nuevos detalles sobre esta colección. Lamentablemente, en esta ocasión tenemos malas noticias, ya que uno de los juegos más aclamados de este paquete sufrirá de un gran cambio, ya que la banda sonora original de Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles no estará presente.

Durante una reciente presentación, Katie Chrzanowski, responsable de social media, reveló que la banda sonora original de Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles no estará presente en su totalidad en Sonic Origins. En su lugar, Jun Senoue está trabajando en composiciones que logren sustituir a las que escuchamos en el Genesis en 1993. Esto fue lo que se comentó al respecto:

New: @SEGA's @KatieChrz on Sonic 3 & Knuckles' partially adapted soundtrack in #SonicOrigins:

📢 "We can't use all of the original sounds [from S3&K]. Jun Senoue has been working really hard to adapt the original music that was composed in 1993 for Origins,"#SonicNews pic.twitter.com/7va4T76QdZ

— Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) June 9, 2022