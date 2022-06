Productor de Sonic Frontiers habla de cómo el juego se hizo mundo abierto

El proceso de creación de un videojuego no siempre es sencillo, pues para comenzar a elaborarlos se debe tener una idea bien planteada, gracias a eso han salido a la luz grandes proyectos en la industria. A día de hoy uno de los proyectos que más llama la atención es Sonic Frontiers, una apuesta para llevar al erizo de color azul al terreno del mundo abierto.

Recientemente el medio conocido como IGN le hizo algunas preguntas bastante interesantes al director creativo de Sonic Team, Takashi Izuka, las cuales hablan de todo el proceso creativo detrás del videojuego. Aquí te traemos traducidas las respuestas más interesantes que el ejecutivo japonés le dio a los integrantes del equipo ya mencionado.

IGN: ¿Cuándo se te ocurrió por primera vez la idea de hacer un juego de Sonic centrado en zonas abiertas?

Iizuka-san: Después de completar Sonic Forces, hicimos una lluvia de ideas sobre qué hacer a continuación. Nos dimos cuenta de que hay poco espacio para la evolución con un juego tradicional en 3D. Solo podríamos hacer algo que los fanáticos hayan visto antes. Es por eso que desde el principio, discutimos cómo cambiar ese estilo de juego lineal.

IGN: ¿Buscaste otros juegos como inspiración a la hora de diseñar la jugabilidad de Sonic Frontiers?

Iizuka-san: Como acabo de mencionar, el juego comenzó cuando nos preguntamos cómo dar más libertad a los títulos lineales de Sonic. Este nuevo sistema de juego de “zona abierta” es nuestra forma de dar la mayor libertad posible a un juego de acción de Sonic 3D.

Los juegos de mundo abierto como Zelda u otros AAA son RPG’s o de aventuras. Para Sonic, el núcleo aquí es un juego de acción en 3D. Nuestra idea básica era que tuviera lugar en un espacio abierto. Lo que distingue a Sonic Frontiers es este enfoque diferente.

IGN: ¿Puedes hablar un poco sobre la división de tener esta zona abierta junto con los niveles tradicionales de Sonic, y por qué sentiste que era importante tener este nuevo formato?

Iizuka-san: Puedes hacer muchos descubrimientos y disfrutar de la acción de Sonic en 3D en las islas de zona abierta. Sin embargo, también hay escenarios de acción lineal de alta velocidad estilo Sonic tradicionales. Al fusionar estas zonas abiertas y los tradicionales escenarios de acción en 3D en las mismas islas, los jugadores podrán disfrutar de una variedad más amplia de acción en 3D que antes.

IGN: Con la inclusión del mundo abierto, casi se siente como si hubiéramos completado un bucle de regreso al primer Sonic Adventure, que también tenía un mundo abierto a muy pequeña escala. ¿Te interesa visitar los juegos de Sonic Adventure, ya sea en forma de remaster o de secuela?

Iizuka-san: He mencionado esto en entrevistas anteriores, pero me gustaría continuar con la serie Sonic Adventure. Esta también contiene espacios abiertos más pequeños conocidos como Adventure Fields. Creo que también hemos usado lo que aprendimos con ellos en este juego. Todavía no he pensado en mi próximo juego. Pero personalmente creo que sería bueno si pudiéramos usar lo que aprendemos con este juego en Adventure.