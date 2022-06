Presentan a antiguo personaje en Sonic Prime

Este 2022 está siendo glorioso para Sonic The Hedgehog, ya que en días posteriores se van a estrenar dos nuevos videojuegos y a inicios del año, además de la película que estrenó en cines hace unos meses. Por su parte, otro de los productos esperados por los fanáticos es Sonic Prime, serie de Netflix que poco a poco nos va dando nuevos detalles.

Por esa razón, era evidente que debían dar algún adelanto en la Geeked Week de la plataforma, lugar en el que hemos visto anuncios interesantes como la nueva serie de Castlevania, la de Dragon Age, Tekken y mucho más. Concretamente, lo que se mostró fue un video en el que se confirma la presencia de de Big The Cat, un viejo conocido de la saga.

Para los no entendidos, Big The Cat es un gato gigante que fue introducido originalmente en Sonic Adventure para SEGA Dreamcast, no está de más comentar que algunos lo idolatran y otros no lo soportan. No obstante, es evidente que es parte importante dentro de la franquicia del azul, después de todo fue en el primer videojuego en 3D del personaje.

Aquí la sinopsis de la serie:

Sonic Prime es una serie de animación protagonizada por el erizo azul más conocido del mundo de los videojuegos. La historia sigue a este pequeño y rápido protagonista en una aventura de alto calibre donde el destino de un extraño nuevo multiverso descansa sobre sus manos.

Por ahora no tiene fecha de estreno. Solo se sabe que llegará a Netflix en algún punto del 2022.

Vía: Netflix