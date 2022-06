Como ya lo saben, Netflix ha comenzado a expandir sus horizontes, y uno de los proyectos más interesantes es una sección de juegos móviles dentro de su aplicación. Además de proyectos relacionados con Stranger Things, y otras series, el día de hoy se ha revelado que una experiencia interactiva de La Casa de Papel ya está en desarrollo para esta plataforma.

Anunciado durante el Netflix Geeked Week, el juego de La Casa de Papel es una experiencia que combina diferentes minijuegos y puzzles para crear una aventura que logre asemejarse lo más que se pueda a la serie española. Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento, ni detalles adicionales que logren aclarar las dudas que tenga el público.

It's time to put on the Dali mask. A La Casa De Papel game is on it's way to Netflix! #GeekedWeek pic.twitter.com/hUjTnYvjAK

Junto a La Casa de Papel, también ya están en desarrollo juegos de The Queen’s Gambit, Shadow and Bone, y Too Hot to Handle. El título inspirado en la serie de Anya Taylor-Joy es, como seguramente ya te lo imaginaste, ajedrez con elementos de puzzle. Por su parte, Shadow and Bone será un RPG el cual suena como el proyecto más ambicioso de la compañía. Por último, Too Hot to Handle tratará de adaptar las situaciones que encontramos en este reality show.

Grishaverse rejoice! Our first game announced out of #GeekedWeek is a brand new Shadow & Bone game!

Shadow and Bone: Destinies is a narrative RPG in early development. pic.twitter.com/vM2mwkpogp

— Netflix Geeked is playing Poinpy #GeekedWeek (@NetflixGeeked) June 10, 2022