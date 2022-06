Anuncian Castlevania Nocturne para Netflix

Muchos fanáticos de los videojuegos siempre buscan tener adaptaciones de sus franquicias favoritas, por eso a día de hoy se cuentan con shows como el de Cuphead, Sonic Prime y muy pronto con una adaptación de Dragon Age. Sin embargo, una serie que le cumplió a la gente fue la de Castlevania, razón por la cual Netflix anunció un nuevo programa de la saga.

Este lleva por nombre Castlevania Nocturne. Aquí puedes darle un vistazo a su primer avance:

Esta es la información que de momento da Netflix acerca de Castlevania Nocturne:

La serie está dirigida por el showrunner Kevin Kolde y el creador/guionista Clive Bradley y es producida por Project 51 Productions con los servicios de producción proporcionados por Powerhouse Animation. Castlevania: Nocturne sigue a Richter, un descendiente de la familia Belmont, popularizado en los icónicos juegos Symphony of Night and Blood of Rondo Castlevania.