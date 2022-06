SEGA responde a las críticas de Sonic Frontiers

Durante las últimas semanas, IGN y SEGA compartieron los primeros vistazos oficiales al gameplay de Sonic Frontiers. Sin embargo, estos adelantos no fueron recibidos de una forma positiva, todo lo contrario. Fans incluso han pedido que el juego sea retrasado para que el equipo de desarrollo tenga el tiempo suficiente, y entregarlo que valga la pena. Ante esta recepción negativa, Takashi Iizuka, jefe de Sonic Team, ha mencionado que el público simplemente no entiende qué es Sonic Frontiers.

En una entrevista con VGC, Iizuka fue cuestionado ante la mixta recepción que los gameplay de Sonic Frontiers ha recibido en los últimos días. Junto a esto, el jefe de Sonic Team asegura que esta nueva entrega es algo completamente diferente, y no debe ser comparada con otros juegos de mundo abierto, ya que aquí se nos presenta un sistema de “zonas-abiertas”. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“Realmente no es tan sorprendente. Nos damos cuenta de que todos están reaccionando a los videos que vieron, y debido a que no entienden qué es este nuevo juego, lo comparan con otros juegos que ya conocen. Así que vemos a mucha gente diciendo, ‘oh, es algo así, es algo así, pero no es así, no es así’. Y este nuevo sistema de juego en sí mismo es algo que realmente no existe en ningún otro título comparable. Así que realmente esperamos que desde aquí hasta el lanzamiento podamos explicar realmente qué es el juego de zona abierta”.

Respecto al posible retraso del juego, Iizuki ha mencionado que la única forma de que Sonic Frontiers no salga este año, es si el equipo completo de desarrollo es hospitalizado. En temas relacionados, productor de este juego habla sobre la creación del mundo abierto. De igual forma, Sonic Origins no tendrá el soundtrack original de Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles.

Nota del Editor:

Aunque estoy de acuerdo con Takashi Iizuka en el aspecto que los fans necesitan esperar a que el juego salga antes de criticarlo por completo, también es cierto que lo que se os mostró es todo menos llamativo. Espero equivocarme y que al final del día Sonic Frontiers sea un gran juego.

Vía: VGC