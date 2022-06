La revelación del nuevo juego de Kojima Productions con Xbox ha conmocionado a los fans. Pese a que aún no tenemos algún tipo de información clara, más allá de que este proyecto hará uso de la tecnología de la nube, ya hay personas que desean cancelar este juego.

Así es, actualmente ha comenzado a cobrar popularidad una campaña en Change.org, en donde le piden a PlayStation, Xbox, y hasta a Japón, que cancelen el siguiente juego de Hideo Kojima. ¿Por qué? Bueno, hay fans que se sienten traicionados por el anuncio de ayer. Esto es lo que se comenta al respecto:

“Kojima está traicionando a sus leales fans. Han sido cegados por la avaricia. Necesitamos ayudarlos a regresar al lado ganador. POR FAVOR COMPARTAN ESTA PETICIÓN EN TODOS LADOS. No todos tienen el Internet lo suficientemente bueno como para hacer streaming de juegos. No todos tienen dinero suficiente para comprar una nueva consola o armar una nueva PC. Por favor, Kojima, no nos dejes”.