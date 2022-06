Después de varios meses de rumores, el día de hoy se confirmó que Xbox y Kojima Productions han establecido una nueva relación. Es así que el siguiente gran juego de Hideo Kojima llegará a las consolas de Microsoft. Si bien hubo muchos fans que celebraron esta noticia, también surgieron varios comentarios en donde se acusa al desarrollador japonés de traicionar a PlayStation, y hasta exigen que este proyecto sea cancelado.

Durante el Xbox & Bethesda Showcase de hoy, se reveló una nueva colaboración para llevar el siguiente juego de Kojima Productions a las consolas de Xbox y, seguramente, a Game Pass. Lamentablemente, no se proporcionaron muchos detalles sobre este proyecto. Aún sin siquiera conocer al concreto este título, las redes sociales se llenaron de jugadores inconformes, quienes esperaban que la relación de exclusividad entre Hideo Kojima y PlayStation siguiera en marcha.

“Me siento triste porque después de tantos años amando los increíbles juegos de @HIDEO_KOJIMA_EN, no podré jugar el próximo porque no será en PlayStation… Bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y lástima que @PlayStation no pudo retenerlo”.

Feeling sad that after so many years loving the awesome games by @HIDEO_KOJIMA_EN i won’t be able to play the next one as it won’t be on PlayStation… Ah well, you gotta do what you gotta do. And too bad @PlayStation wasn’t able to keep him.

@HIDEO_KOJIMA_EN damn traitor you are!

Sin embargo, también hubo un par de personas que entienden cómo es que este tipo de relaciones funcionan:

Also its HILARIOUS that people are saying Hideo Kojima sold out and betrayed Playstation 🤣🤣

LIKE CMON!!!! ITS A DAMN PARTNERSHIP AND KOJIMA PRODUCTIONS IS AN INDEPENDENT STUDIO!!!

