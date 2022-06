El día de ayer, durante el Xbox & Bethesda Showcase, se confirmó que Kojima Productions estaba trabajando en un nuevo juego en colaboración con Microsoft. Esto ocasionó un sin fin de comentarios que acusaban a Hideo Kojima de traicionar a PlayStation. Ante estas reacciones, el estudio ha publicado un comunicado en donde asegura que la relación con Sony sigue en pie sin algún tipo de problema.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Kojima Productions aseguró que su posición como estudio independiente le da la oportunidad de trabajar en múltiples proyectos, y tener relaciones con diferentes compañías. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022