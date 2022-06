Review – Mario Strikers: Battle League

Gracias al rotundo éxito del Switch, casi cualquier juego de Nintendo tiene garantizado vender un par de millones de copias, incluso aquellos títulos que han tenido un recibimiento mixto por parte de la crítica y los fans. De esta forma, en los últimos cinco años hemos visto cómo algunas series que no han visto acción en mucho tiempo, han tenido algún tipo de entrega completamente nueva. Este es el caso de Metroid Dread, por ejemplo. Es así que, los fans han exigido todo tipo de experiencias. Aunque aún nos falta el regreso de F-Zero, el pasado mes de febrero, durante un Direct, se confirmó que una nueva iteración en la serie de Mario Strikers llegaría a mediados de 2022. A casi un año de su compra, este es el primer gran proyecto de Next Level Games como un estudio first party de la Gran N. Está de más decir que las expectativas del público eran altas, especialmente considerando que han pasado más de una década desde que este amado spin-off tuvo algún tipo de atención.

A diferencia de otros spin-off deportivos de Mario, Camelot no está involucrado. En 2005 vimos Super Mario Strikers por parte de Next Level Games. Aquí, Mario y compañía deciden adentrarse al mundo del fútbol, pero el estudio le agregó un par de mecánicas y estilos de juego que también le dan un toque de americano, eliminando así varias reglas convencionales del deporte. Dos años después vimos una secuela para el Wii, la cual destacó por expandir los conceptos que vimos en el pasado, así como contar con un divertido componente en línea. Ahora, 15 años después, Mario Strikers: Battle League ha llegado a nuestras manos. Sin embargo, considerando los últimos juegos deportivos que nos ha presentado Nintendo, muchos se han preocupado sobre la cantidad de contenido que aquí se nos presenta.

Mario Strikers: Battle League ya está en nuestras manos, y se posiciona como un título que logra solucionar algunos de los problemas que los títulos deportivos de esta propiedad han sufrido, pero al mismo tiempo continúa con un controversial modelo de contenido. ¿Es Mario Strikers: Battle League el mejor juego en la serie? ¿Acaso este título logrará liberarse de la maldición que juegos como Mario Golf: Super Rush y Nintendo Switch Sports han sufrido en los últimos años? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Los fundamentos de balón pie

Cuando hablamos de juegos deportivos de Mario, siempre pensamos en Camelot, o Bandai Namco si eres de aquellos que les gusta el béisbol. Este equipo japonés se ha caracterizado por introducir extensas campañas en sus títulos. Sin embargo, Next Level Games tiene un enfoque diferente aquí. Pese a que no contamos con algún modo historia, o algo que esté enfocado 100% en solo un jugador, sí tenemos un gameplay muy, pero muy sólido. Para acompañarlo, se nos ofrece una presentación que rompe con lo establecido en otras entregas de este estilo, pero que al mismo tiempo le ofrece una personalidad única a la serie. Esto lo vimos claramente en Super Mario Strikers, en Mario Strikers: Charged y, afortunadamente, Mario Strikers: Battle League continúa con esta tendencia.

En sus fundamentos, Mario Strikers: Battle League no cambia la fórmula. Este sigue siendo un juego que ofrece partidos de fútbol, en donde tomas el control de diversos personajes del Mushroom Kingdom, en este caso 10, cada uno con una serie de estadísticas y habilidades que les ofrecen ventajas y desventajas en el campo. Cada equipo está conformado por cuatro jugadores que puedes controlar en cualquier momento, así como un portero que se mueve independientemente de tus deseos. El objetivo, como seguramente ya lo sabes, es anotar la mayor cantidad de goles en un lapso de cuatro a 10 minutos, dependiendo de tus gustos.

Para esto, tienes a tu disponibilidad tres tipos de acciones: pases, golpes y tiros. Cada uno juega un papel fundamental al momento de actuar de forma ofensiva y defensiva. Cuando alguno de tus jugadores se encuentra en tu mitad de la cancha, el enfoque debe ser taclear a tus contrincantes para robarles el balón o evitar que anoten. Una vez que estés en el espacio de tu oponente, debes encontrar los momentos correctos para marcar un gol a tu favor. Lo interesante, es que aquí no hay una sola regla. Los golpes están permitidos, e incluso hay personajes que usan sus manos en lugar de los pies.

Sin embargo, realizar cada movimiento de una forma sencilla no es suficiente. Cada una de las tres acciones se puede hacer de una manera perfecta al presionar el botón indicado en el momento correcto. Esto ocasiona que tus pases tengan menor probabilidad de ser interceptados, que tus tiros tengan mayor garantía de entrar a la portería, y que tus golpes no solo logren detener por completo el movimiento de tu oponente, sino que también te permita robar el balón. Para explicar todas las mecánicas básicas, Mario Strikers: Battle League cuenta con un sólido tutorial que explica paso a paso cómo es que puedes dominar la cancha.

Junto a esto, no hay que olvidar a los ítems. A lo largo del partido, los espectadores avientan cajas con ciertos utensilios que puedes emplear en el campo. Sin embargo, no solo basta con jugar bien para recibir estos objetos. El público ama la violencia, así que mientras más anotes y logres golpear a tus contrincantes, tendrás acceso a estas herramientas de una forma constante. Aquí encontramos bananas, conchas, estrellas, bombas y hongos, que funcionan de una forma idéntica a lo que encontramos en Mario Kart. Eventualmente, un partido se convertirá en un caos gracias a esto, ocasionando que incluso sea posible perder la vista del balón o de tu jugador.

Por otro lado, sí hay una serie de modificaciones que, aunque tal vez no sean tan importantes, sí cambian la forma en la que se juega esta entrega en comparación con lo que vimos en el pasado. Para comenzar, aquí se introducen los Hyper Strike, una evolución de los Mega Strike que vimos en previos títulos. Similar a los ítems, conforme seas más agresivo, el público lanzará un orbe especial que cualquier jugador en el campo puede agarrar. Al obtener este poder, podrás lanzar un tiro especial que, usualmente, garantiza un gol doble. Sin embargo, esto no es tan sencillo. Primero, es necesario cargar un tiro, y una vez que logres esto, tendrás que elegir el punto clave en un medidor. Por si fuera poco, tus contrincantes pueden atacarte y quitarte este poder por completo. Aunque el balón no entre a la portería, cada movimiento tiene una habilidad secundaria, como congelar a tus contrincantes, quemarlos, o inmovilizarlos por unos segundos, los cuales puedes aprovechar para rematar.

Comenzando por los cambios sustanciales. Mario Strikers: Battle League deja de lado a los sidekicks que vimos en el pasado. En esta ocasión, no hay un capitán, y cada uno de los 10 personajes seleccionables funciona como si fuera un jugador más en tu equipo. Esto puede decepcionar a más de uno, especialmente considerando que la cantidad de futbolistas es menor en comparación con previas entregas. De igual forma, esto también hace que los equipos estén conformados por deportivas repetidos.

La mayor novedad que introduce Mario Strikers: Battle League, el uso de uniforme personalizable. Cada uno de los personajes cuenta con estadísticas específicas en cinco puntos. Estas determinan qué tan bueno o malo es un jugador en su velocidad, poder, tiro, habilidad especial y pase. Sin embargo, puedes modificar esta información equipando diferentes cascos, pectorales, tenis y guantes. ¿Quieres un Donkey Kong que sea rápido? Es posible. ¿Deseas a una Peach que pueda golpear a Bowser sin problema? Con los componentes correctos es algo que podrás hacer. Una vez que encuentres a tus cuatro futbolistas preferidos, tu tarea debe ser modificarlos para que se acomoden a tu estilo de juego.

Mario Strikers: Battle League tiene grandes bases. No solo utiliza los fundamentos que han demostrado ser efectivos, sino que cuenta con una serie de cambios que funcionan para simplificar la experiencia, esto gracias a la eliminación de los sidekicks, convirtiéndolo en una entrega más accesible en comparación con los primeros dos títulos, sino que también está dispuesto a introducir nuevas ideas con el objetivo de darle la oportunidad a los usuarios de jugar de la forma que mejor lo deseen.

El resultado es un juego sumamente divertido en donde el caos gobierna durante cada segundo de la partida. Si juegas solo por tu cuenta, recomiendo siempre elegir a la inteligencia artificial más difícil. Al elegir contrincantes fáciles o moderados, te enfrentarás a partidos que se llegan a sentir aburridos, en donde el marcador siempre está a tu favor, y el reto es básicamente inexistente. Sin embargo, al elegir la dificultad más alta, la diversión no para. Ítems vuelan de manera constante. El balón cambia de pareja de baile cada segundo. Encontrar el espacio para hacer uso del Hyper Strike se vuelve una tarea que no tiene margen de error. Es diversión pura, y es bueno ver que Next Level Games sean capaces de igualar y, en algunos casos, superar lo que hicieron en el pasado.

Next Level Games sigue siendo el rey

Cuando se trata de crear una fuerte identidad visual que logre resaltar del resto, Next Level Games simplemente no tiene competencia. Incluso antes de Luigi’s Mansion 3 este estudio destacaba por su atención al detalle al momento de hablar de animaciones, estilo visual y presentación en general. A diferencia de otros juegos deportivos de Mario, los cuales cuentan con ideas bastante sencillas y tradicionales, la serie de Mario Strikers abandona la concepción estilística que uno tiene del fútbol. En su lugar, se nos presentan guantes que parecen garras, canchas rodeadas de fuego, uniformes que parecen sacadas de una aventuras estilo ciberpunk, y esto es algo Mario Strikers: Battle League conserva.

Cada uno de los 10 personajes resalta inmediatamente gracias a una serie de elementos visuales característicos. Además de las ya conocidas expresiones de ira, también vemos una alegría descomunal al anotar, así como una terrible decepción cuando tu equipo va perdiendo. Cada una de las animaciones que se nos presentan están llenas de personalidad, y dejan en claro que el estudio tiene pasión por el proyecto. Wario, por ejemplo, celebra un gol ingiriendo un ajo gigante, mientras que Donkey Kong realiza un baile bastante impresionante. Incluso elementos como la forma en la que uno corre, recibe el balón y tira a la portería son únicos. En este caso, Peach se mueve por la cancha con la gracia de una bailarina, mientras que cada paso de Bowser parece que hace retumbar todo lo que está a su alrededor.

Sin embargo, son los Hyper Strike los que se llevan las palmas en este apartado. Cada secuencia deja de lado el estilo de animación que encontramos comúnmente, y se opta por una apariencia cel-shading similar al arte que hay en las cajas de todos los juegos de Mario Strikers. Se forman contornos negros alrededor de cada personaje, dejando en claro la brutalidad y el poder del que son capaces estos movimientos. Seguido, vemos una animación específica, como Rosalina lanzando el balón a la estratosfera, o Wario aplastando la pelota con toda su masa corporal. Al prestar atención podrás encontrar cientos de pequeños detalles que son únicos para cada personaje, lo cual es difícil de decir con otros títulos similares.

En Mario Strikers: Battle League dejamos de lado el uniforme tradicional del fútbol, y se opta por un equipo totalmente personalizable. En total hay seis diferentes conjuntos que puedes combinar dependiendo de tu gusto. El único problema presente, es que todos los personajes comparten piezas similares. De esta forma, el mismo casco que puede portar Donkey Kong, lo usa Mario, Peach y el resto. Hubiera sido mejor si al menos un set específico para cada jugador estuviera disponible.

Aunque la cantidad de escenarios es un tema que en unos momentos discutiré, los cinco campos que hay en estos momentos son espectaculares. Cada mitad de una cancha tiene una personalidad única que puedes elegir. De esta forma, podrás tener un partido en un escenario que cuenta con la mansión de Luigi’s Mansion, acompañado de árboles decrépitos y tumbas, así como el castillo de Bowser, con lava alrededor y un tono que contrasta fuertemente con el resto.

Junto a la fantástica presentación, Mario Strikers: Battle League cuenta con una serie de remixes y nuevas composiciones que toma el trabajo de la serie que ya conocemos, y le otorga un ritmo más acelerado, algo que, acompañado de guitarras eléctricas y una batería muy pesada, crean el ambiente perfecto para estos partidos. Sin embargo, en la configuración estándar, la música es opacada por todos los gritos que los jugadores emiten, así como las constantes explosiones y una tribuna bastante apasionada.

Next Level Games es, y será, el rey cuando se trata del apartado visual. Aunque Mario Strikers: Battle League no está libre de errores, este apartado no tiene un claro problema que pueda afectar la experiencia. A lo mucho hay un par de caídas de frame rate al inicio del partido, pero nada que sea injugable. La resolución de 1080p en dock funciona de maravilla, y si decides jugar en portátil, especialmente en un Switch OLED, la experiencia visual será de primer nivel.

El mismo problema de Nintendo

Como ya lo mencioné, las bases de Mario Strikers: Battle League son sólidas. Cada partido está construido para ofrecer una experiencia sumamente divertida, ya sea que te enfrentes contra la inteligencia artificial en su opción más difícil, o tengas que competir contra otras personas cara a cara, o en línea. Sin embargo, esta entrega sufre de un problema que ha plagado a los juegos deportivos del Switch creados por Nintendo. Bajo la promesa de constantes expansiones gratuitas, el contenido que vemos día uno deja mucho que desear.

Sé que este es un juego de fútbol, y no espero algo que cambie radicalmente la forma en la que puedes jugar. Sin embargo, hay una clara diferencia entre el tipo de modos que encontramos en entregas pasadas y esta nueva iteración. En Mario Strikers: Battle League solo se tiene acceso a partidas sencillas, así como 10 copas muy, pero muy similares, y un componente en línea. No hay retos, ni extras que recompensen tu arduo trabajo. Cada partido te otorgará cierta cantidad de monedas que puedes usar para obtener nuevas piezas para los uniformes, y ya.

Junto a esto, la selección de solo 10 personajes deja mucho que desear. No solo este es un número que incluso decepciona en comparación de las últimas entregas de Mario Golf y Mario Tennis, sino que el catálogo dejó de fuera a Daisy y otros miembros del Mushroom Kingdom que han sido representantes clave en estos spin-off. Lo mismo se puede decir de los escenarios. Solo hay cinco, cuando había espacio para más. Claro, futuras actualizaciones pueden arreglar esto, y expandir sustancialmente el contenido que Mario Strikers: Battle League nos ofrece. Sin embargo, para cuando esto suceda, es probable que la mayor cantidad de jugadores esté enfocada en otras experiencias.

Este es un ciclo que necesita romperse. Mario Golf: Super Rush ya arregló varios de los problemas que todos teníamos en su momento, pero es demasiado tarde. Para cuando la solución llega, a nadie le interesa, lo que ocasiona que Nintendo suspenda el soporte antes de lo planeado. Una vez más, los grandes fundamentos de Mario Strikers: Battle League podrían demorar su inevitable corte, pero es algo que sucederá tarde o temprano, y cuando esto pase, ¿quién se lamentará?

No solo Nintendo le ha dado un mayor peso a las futuras actualizaciones gratuitas, sino que el componente en línea también ha tomado más y más importancia con cada nueva entrega en los spin-off deportivos de Mario. En esta ocasión, no solo se nos presentan las clásicas competencias con otras personas en todo el mundo, sino que Mario Strikers: Battle League tiene un enfoque en clubes. Aquí puedes formar o unirte a una organización creada por otros jugadores, y jugar bajo una camiseta en específico.

En dado caso de que decidas unirte al club de un amigo o extraño, se te otorgará una playera y escudo. Sin embargo, si tú deseas convertirte en director técnico, puedes crear tu propio equipo con un diseño específico, personalizar tu cancha con diversos elementos cosméticos, y seleccionar a un capitán que lleve a los jugadores a la gloria. Para esto, se hace uso de un sistema por temporadas. Cada partido que termine en victoria, empate o perdida, te otorgará diversos puntos que serán sumados a un marcador general para descubrir cuál es el mejor equipo de cierta región.

Lamentablemente, esta opción aún no está disponible, por lo que jugar en línea, al menos por el momento, está totalmente enfocado en la diversión. Una vez que la primera temporada dé inicio en un par de días, será mejor que estés listo para el mundo competitivo.

Sin embargo, Mario Strikers: Battle League tiene un serio problema de conectividad. No he tenido una sola partida en línea que sea estable. Todos los enfrentamientos sufren de lag, momentos en donde la pantalla se congela, y constantes fallos que hacen que los encuentros terminen de forma prematura. Es una lástima que algo tan bien creado no se pueda disfrutar fuera de una misma consola. Por si fuera poco, a este apartado le urge un buen balance. Gracias a que múltiples personas pueden disfrutar de diferentes modos, entre ellos este, en un solo Switch, he tenido diferentes partidas en donde he enfrentado a dos o cuatro jugadores reales, lo cual crea un gigantesco desbalance. Mientras que yo tengo que poner atención y ver a quién estoy controlando, mis competidores claramente tienen una ventaja.

Por otro lado, el juego cuenta con multiplayer local para hasta ocho personas en un solo Switch. Así es, no necesitas conectar dos o más consolas, con una sola basta y, aunque no he tenido la oportunidad de probar el juego con tantos jugadores, con tan solo tener dos amigos en una sola habitación es más que suficiente para disfrutar en todo momento.

Es una verdadera lástima que Mario Strikers: Battle League, un juego muy divertido, corre el riesgo de ser olvidado en un par de meses. Aunque es más que seguro que este título superará el millón de unidades vendidas en menos de un año, lo interesante será ver si la base de fans que tanto pidió una nueva entrega de esta serie por años y años, tenga la dedicación para no solo jugar en estos momentos, sino para estar al tanto cuando más personajes y escenarios estén disponibles, algo que títulos como Mario Golf: Super Rush y Nintendo Switch Sports ya perdieron.

Aficionados que viven la intensidad del fútbol

Mario Strikers: Battle League es lo que los fans han estado esperando por años. Next Level Games una vez más no ha entregado un trabajo de calidad que, lamentablemente, se ve perjudicado por un modo en línea que necesita refinamiento lo más pronto posible, así como falta de contenido que llegará en un futuro cuando es probable que a muchas personas ya no les interese.

El juego ofrece con un gameplay sólido que presenta fundamentos básicos que todo el mundo puede comprender, pero también tiene una complejidad que hace que los enfrentamientos tengan la adrenalina que tanto caracteriza a la serie. Aunque jugar por tu cuenta puede ser aburrido con una inteligencia artificial bastante sencilla, incluso en su dificultad más alta, así como modos de juegos que no ofrecen algo más que solo partidos tradicionales, tener hasta a ocho personas en un Switch gritando y discutiendo en una misma habitación es mágico.

No estoy seguro sobre el futuro de Mario Strikers: Battle League. Aunque claramente estamos frente a un juego mejor construido que algunos de los títulos deportivos de Mario que hemos visto en los últimos años, la distribución de contenido es clave, y si necesitamos esperar meses antes de ver a Daisy u otro personaje, me sentiré algo decepcionado.