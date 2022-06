Usualmente, el segundo martes de junio, día en donde en el pasado ha comenzado el E3, es cuando Nintendo lleva a cabo uno de sus famosos Directs. Sin embargo, para el lunes de 13 de junio, no hay anuncio que apunte a una presentación por parte de esta compañía para este mes. Ante la falta de información oficial, una insider asegura que el siguiente Nintendo Direct se llevaría a cabo a finales de junio.

De acuerdo con Alanah Pearce, ex periodista para IGN, y actual escritora en Sony Santa Monica, el siguiente Nintendo Direct se llevaría a cabo el 29 de junio. Aunque la insider ha señalado que esta información no la obtuvo directamente de la Gran N, considerando sus años en la industria, no es difícil imaginar que cuenta con algún tipo de contacto interno.

Junto a esto, Pearce no solo especula sobre la fecha, sino que hasta ella checa en un calendario que la información sea correcta. Por su parte, Nintendo no ha emitido un comunicado al respecto, y conociendo a la compañía, no tendremos una confirmación sobre un nuevo Direct sino hasta un día antes de que este evento se lleve a cabo.

Históricamente, en junio siempre hay un Nintendo Direct. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que este año sea la excepción. En dado caso que la información de Pearce sea correcta, tendremos que esperar un par de semanas antes de tener detalles precisos.

En temas relacionados, Nintendo no asistirá a Gamescom este año. De igual forma, ya sabemos cuándo abrirá sus puertas Super Nintendo World en Estados Unidos.

Nota del Editor:

Sería raro no ver un Nintendo Direct en junio. Considerando el catálogo de juegos de la compañía, esta presentación es necesaria. No solo el público necesita que se le recuerde sobre el lanzamiento de juegos como Fire Emblem Warriors: Three Hopes y Xenoblade Chronicles 3, sino que entregas como Splatoon 3 y Bayonetta 3 ya necesitan una fecha de lanzamiento concreta.

Vía: Alanah Pearce