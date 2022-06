Nintendo no asistirá a Gamescom este año

Aunque el E3 hoy en día no es una garantía, los fans de los videojuegos en Europa siempre han podido disfrutar de Gamescom. Sin embargo, este año será diferente, ya que una figura clave del evento no participará en la edición de 2022. Estamos hablando de Nintendo, quien ha confirmado que no tendrá presencia en esta celebración de Alemania.

En comunicado compartido para el medio alemán GamesWirtschaft, Nintendo ha confirmado que no tiene planes para participar en el Gamescom de este año. Sin embargo, sí tienen la intención llevar a cabo varios eventos para los fans en Alemania. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Gamescom es un evento central en el calendario de Nintendo. Este año, sin embargo, después de una cuidadosa consideración, decidimos no participar en Colonia. En cambio, los jugadores pueden probar los juegos para Nintendo Switch en numerosos eventos en toda Alemania. Los eventos que se han planeado firmemente hasta ahora incluyen roadshows con nuestro Airstreamer y nuestro Bulli, por ejemplo, en lugares como el SWR Summer y el Festival Infantil y Juvenil de Stuttgart. Para Japón y los fanáticos de los videojuegos, hemos decidido participar en el Main Matsuri Japan Festival de Frankfurt, así como en el DoKomi en Düsseldorf y el Animagic en Mannheim. Se planean más paradas y acciones del tour. Esperamos volver a ver a nuestros fans en muchos eventos regionales”.

Sin embargo, esto no significa que Nintendo no tenga planeado llevar a cabo un evento durante el verano. Aunque por el momento no hay algo confirmado, rumores apuntan a que veremos un nuevo Direct en las próximas semanas. Junto a esto, no se descarta la presencia de la compañía en el Summer Game Fest.

Respecto a Gamescom, este evento se llevará a cabo entre el 24 y 28 de agosto en Colonia, Alemania. En temas relacionados, Gamescom este año sí será presencial. De igual forma, Nintendo da nueva información sobre Super Nintendo World en Estados Unidos.

Nota del Editor:

¿Qué tiene pensado llevar a cabo Nintendo en el verano? Aunque los detalles no son específicos, está claro que la compañía ya tiene planes en marcha, lo único que falta es un Direct que le dé forma a todos estos planes. Esperemos que la próxima semana tengamos más información al respecto.

Vía: GamesWirtschaft