Después de su lanzamiento en Asia y Japón, el nuevo PlayStation Plus ya está disponible en nuestra región. Así es, en América ya tenemos acceso a esta versión mejorada del servicio de suscripción. De esta forma, aquí te decimos cómo puedes mejorar tu plan.

Recordemos que el nuevo PlayStation Plus cuenta con tres suscripciones diferentes. Tenemos Essential, el cual funciona de una forma similar al PlayStation Plus normal, y al que tendremos acceso inmediatamente. Después, nos encontramos con Extra, el cual nos permite disfrutar de un gran catálogo de juegos de PS4 y PS5. Por último, en nuestra región tenemos la oportunidad de obtener Deluxe, en donde encontramos una selección de juegos de PSP, PS1 y PS2.

Todo lo que necesitas hacer para actualizar tu plan es acceder a la opción de PlayStation Plus que se encuentra en el menú principal del PS5, o desde la PS Store en PS4, y bajar hasta encontrar la opción que permite mejorar la suscripción. Considerado que todos comenzamos en Essential, estos son los precios para actualizar la suscripción:

–Extra: Actualizar hasta que acabe tu plan actual – $2.66 dólares por mes restate. Después tendrás que pagar $67.99 dólares al año.

–Deluxe: Actualizar hasta que acabe tu plan actual – $3.64 dólares por mes restante. Después tendrás que pagar $76.99 dólares al año.

Esto quiere decir que solo necesitas pagar $2.66 o $3.64 dólares por cada mes hasta que tu corte de pago actual llegue a su fin. Esto bien podría ser en solo unos días, o hasta dentro de varios meses. Una vez que este periodo llegue a su fin, tendrás que pagar por completo para acceder a uno de estos servicios.

Actualmente, el catálogo de juegos de PS1, PS2 y PSP incluye títulos como Wild Arms y Resident Evil Director’s Cut. Mientras que en la selección de PS4 y PS5 tenemos experiencias como Ghost of Tsushima Director’s Cuts y Marvel’s Spider-Man. Recordemos que esta selección aumentará conforme pase el tiempo.

En temas relacionados, parece que el emulador de juegos clásicos no cumple con lo prometido. De igual forma, la nueva actualización de PS Plus arruina algunos de estos juegos.

Nota del Editor:

Considerando la selección de juegos disponibles en este momento, el nuevo PS Pus no se ve tan atractivo como debería. Hay omisiones claras, así como algunos juegos que sí están en otras regiones, pero no en la nuestra. ¿Dónde está Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue!?

Vía: PlayStation