Éstos son los mejores juegos de sexo en Steam

Steam cuenta con una gran selección de juegos para adultos, y no me refiera a experiencias que sean violentas o traten temas complicados. Estoy hablando de tíulos con toques sexuales. Al contar con una lista que parece interminable, no hay mejor público para depurar esta selección, que aquellos que se dedican a este campo laboral.

De esta forma, varios creadores de contenido en OnlyFans fueron cuestionados sobre sus juegos sexuales favoritos, y a continuación puedes encontrar una lista con una selección que te hará experimentar con Steam de una forma que nunca habías considerado.

Ladykiller in a Bind

Por la módica cantidad de $185.99 pesos podrás disfrutar de esta comedia romántica queer, en donde debes interpretar a una travesti lesbiana en un crucero, la cual debe escapar de la manipulación social y ser atada de una manera sexy, todo para recuperar su motocicleta. De acuerdo con Ana Valens, creadora de contenido en OnlyFans: “Las escenas de BDSM en este juego son tan calientes y queer. También son increíblemente realistas”.

Koikatsu Party

A primera instancia, Koikatsu Party puede lucir como un eroge, o juego erótico, más de la extensa selección que hay en internet. Sin embargo, es la comunidad de mods lo que hace especial a este juego. Normalmente, aquí puedes crear tu propia waifu y experimentar con ella, pero gracias a las creaciones de la comunidad, el cielo es el límite.

Cloud Meadow

Este título se encuentra en early access, aunque cuenta con un permiso de admisión similar al de Ladykiller in a Bind. Cloud Meadow lo tiene todo, es parte simulador de agricultura, parte juego de rol y novela visual. Cuenta con elementos estéticos similares al steampunk y, por si fuera poco, también te permite tener relaciones con ogros, furries y más. En palabras de MeggyBytes, streamer y creadora de contenido en OnlyFans: “la trama de Cloud Meadow es buena junto con las escenas eróticas. También es muy lindo, lo cual es una ventaja”.

HuniePop

Sin duda alguna, el juego sexual más reconocido. Parte simulador de citas y parte copia de Bejeweled, HuniePop no solo es un buen representante de este subgénero de Steam, sino que es un buen puzzle en general. Sin duda alguna, una experiencia que muchos deben de probar al menos una vez en su vida.

HunieCam Studio

Los creadores de HuniePop están de regreso, y en esta ocasión con un Tycoon. Por solo $79.99 pesos podrás disfrutar de un simulador en donde tendrás que administrar a diferentes chicas que se enfocan en crear diferente contenido sexual para internet. De acuerdo con la streamer y trabajadora sexual, BB: “Me gusta porque el juego tiene un estilo artístico súper lindo, pero a pesar de eso también es desafiante. Tienes que mantenerte al día con todas las chicas y asegurarte de que sean felices para seguir trayendo dinero”.

Acting Lessons

A diferencia de los juegos que hemos discutido, Acting Lessons cuenta con un estilo visual en 3D más realista. Aquí dejamos de lado los simuladores, y se nos presenta una aventura narrativa con un enfoque en lo complicado que pueden ser las relaciones. Aunque el objetivo final puede ser más que suficiente para convencer a más de una persona, la historia que encontramos vale la pena.

Nota del Editor:

Aunque no soy un conocedor de este tipo de contenido, mi recomendación personal es House Party. La diversión está en manejar las complicadas interacciones sociales en una fiesta, y ver las alocadas aventuras que aquí se nos presentan. La posibilidad de tener relaciones es un extra.

