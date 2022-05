Al parecer, el emulador de PS Plus no cumple lo prometido

El nuevo PS Plus está a punto de ser lanzado en el mercado de occidente, este promete tener los mejores videojuegos clásicos de Sony con una emulación que a los jugadores les va a encantar. A pesar de tener esta premisa, parece que las cosas no resultan bien, dado que se acaba de reportar que el funcionamiento de algunos títulos no es el más óptimo.

El canal de Youtube conocido como Digital Foundry se puso manos a la obra para ver qué tal corría la emulación, haciendo comparaciones uno a uno con los juegos originales de los años 90 e inicios de los 2000. Y es así que descubrieron, que efectivamente, vamos a jugar las versiones PAL, mismas que corren a 50 Hz en comparación a los vistos en NTSC.

Aquí puedes ver el video completo:

Uno de los juegos en los que más se enfocaron para ver el rendimiento del nuevo PS Plus fue Ape Escape, el cual corre inicialmente a unos 30 cuadros por segundo, velocidad que baja a los 25 una vez se toma al personaje. Además, la resolución estira un tanto más los gráficos, lo que hace ver a la versión original con colores más nítidos de lo normal.

Por su parte, también se verificaron los añadidos para estos clásicos, teniendo opciones de rebobinado, ajuste de resolución, pausa, grabado rápido y más. En cuanto al rendimiento de la emulación de PSP, es buena, dado que se puede cambiar el aspecto visual a la que el jugador prefiera, además, la resolución se adapta a la TV para no percibir los dientes de sierra.

En conclusión, es muy probable que los únicos afectados en temas de emulación sean los clásicos de la primera PlayStation, aunque es probable que mucho público dejará pasar por alto algunos errores.

Vía: Digital Foundry