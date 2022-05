Xbox aprovecha polémica de PS Plus para recomendar Game Pass

Uno de los mayores inconvenientes de PS Now, y uno que se ha trasladado a la categoría Premium en el nuevo PS Plus, es que no es posible usar DLC en los juegos de PS3, incluso si ya cuentas con este contenido. De esta forma, dos trabajadores de Microsoft aprovecharon esta oportunidad para recordarle a los jugadores que esto no sucede con Xbox Game Pass.

Por medio de sus respectivas cuentas en Twitter, Eden Marie y Jordan Cohen, ingeniera de Xbox y trabajador de xCloud respectivamente, mencionaron que al usar Xbox Game Pass podrás disfrutar del DLC de todos los juegos disponibles, siempre y cuando tengas esté contenido ya en tu librería. Esto fue lo que mencionaron:

Our team worked for months to design a content management system which automatically works for all Xbox games and their DLCs. And it took years to refine it. Super rewarding that today it all "just works" automatically today 😊

— Jordan Cohen (@CohenJordan) May 25, 2022