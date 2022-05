De manera sospechosa, Xbox está regalando saldo a sus usuarios

En ocasiones las compañías de videojuegos suelen ser dadivosas con sus fanáticos, eso ha pasado con mensualidades de regalo para ciertos servicios, con juegos gratis y algunos fines de semana abiertos sin pagar el online. Sin embargo, regalar dinero o similar no es algo tan usual, pero ahora se reporta que Xbox estaría rompiendo con dicha regla.

Usuarios están reportando que la compañía les está regalando crédito en su tienda de juegos, específicamente cinco dólares para que gasten como quieran, algo bastante inesperado para muchos. Sin embargo, hay una regla a cumplir con este saldo, y es que se debe consumir antes del 30 de junio, o de lo contrario expirará para quedarse en ceros.

